Переводчик удаленно
Образование: Дипломатическая академия МИД России
Уровень владения языками: Английский - продвинутый, Арабский - продвинутый, Японский - средний, Русский и Узбекский - носитель.
Опыт работы удаленным переводчиком: 3 года.
Средний объем работы: 300-500 страниц в месяц.
Самые приемлемыецены!
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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