dodiev

Додиев dodiev

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Переводчик удаленно

Образование: Дипломатическая академия МИД России

Уровень владения языками: Английский - продвинутый, Арабский - продвинутый, Японский - средний, Русский и Узбекский - носитель.

Опыт работы удаленным переводчиком: 3 года.

Средний объем работы: 300-500 страниц в месяц.

Самые приемлемыецены!

Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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