Векторная графика, иллюстраци

Привет!

Меня зовут Александра. Занимаюсь векторной графикой. Работаю в основном в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Обожаю рисовать для детей, поэтому больше специализируюсь в детской иллюстрации. Но так же работаю с другими проектами

Обращайтесь ко мне, если ищите исполнителя с такими качествами, как

- ответственность

- исполнительность

- пунктуальность

- трудолюбие

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Мой профиль:

- векторная иллюстрация

- дизайн персонажей

- логотипы

- дизайн социальных сетей

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С заказчиком согласовываю каждый этап работы. В связи с этим стараюсь быть с заказчиком постоянно на связи.

Примерный план работы над проектом.

1. Согласование идеи (подбор референсов, выбор цветовой гаммы)

2. Согласование скетча

3. Проработка иллюстрации

4. Детализация рисунка

5. Окончательное согласование работы. Внесение небольших правок.

* в зависимости от сложности проекта этапы работы могут меняться.