Написание журналистских материалов, копирайтинг, рерайтинг. Опыт работы.

Студентка Брянского государственного университета:учусь на дневном отделении по специальности "Журналистика" и на заочном отделении по специальности "Учитель английского языка". Сотрудничество с местной прессой начала в 15 лет. И к настоящему моменту уже имела возможность поработать в заводской многотиражке, поэтому необходимость работать с технической информацией не пугает. Также сотрудничала с газетами "Комсомольская правда - Брянск" и "Десница", сейчас являюсь внештатным работником газеты "Аргументы и факты - Брянск". Был опыт работы с интернет-порталами (www.yansk.ru), где приходилось заниматься и рерайтингом и копирайтингом.