Дизайн фирменный стиль логотипы мерчи наружная реклама

Привет! меня зовут Никита Догот и я занимаюсь графическим дизайном.

Направления в которых я работаю: разработка логотипа и брендинг, полиграфия, дизайн профилей в соцсетях.

Люблю интересные задания и поиски путей для их реализации.

Я специалист в области графического дизайна, с опытом работы более четырех лет. В своей работе я охватываю практически все аспекты данной профессиональной деятельности. Постоянно совершенствую свои знания и навыки, слежу за тенденциями рынк

Больше обо мне вам расскажут мои работы)

Контакты:

vk - https://vk.com/91u61ute69

сайт - http://nikitadogot188.wixsite.com/mysite

Телефон - +79651196331