Дизайн фирменный стиль логотипы мерчи наружная реклама
Привет! меня зовут Никита Догот и я занимаюсь графическим дизайном.
Направления в которых я работаю: разработка логотипа и брендинг, полиграфия, дизайн профилей в соцсетях.
Люблю интересные задания и поиски путей для их реализации.
Я специалист в области графического дизайна, с опытом работы более четырех лет. В своей работе я охватываю практически все аспекты данной профессиональной деятельности. Постоянно совершенствую свои знания и навыки, слежу за тенденциями рынк
Больше обо мне вам расскажут мои работы)
Контакты:
vk - https://vk.com/91u61ute69
сайт - http://nikitadogot188.wixsite.com/mysite
Телефон - +79651196331
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