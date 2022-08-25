Перепечатка текста. Набор текста. Редактирование.

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовый информации с отсканированных документов. Сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс.

Выполнение всех работ в сроки.