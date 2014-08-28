Создание ссервисов и приложений на Ruby on Rails

Наша компания Do Interactive занимается разработкой веб-сервисов на ruby on rails.

Мы имеем опыт запуска проектов с нуля: полиграфический сервис, развлекательный сайт. Нам доверяют решение сложных задач https://rosmicrocredit.ru. Совместно с "Национальной Системой Микрокредитования" запустили проект в банковской сфере. Наша специализация: финансовые сервисы, сервисы полиграфии, e-commerce, backend API для мобильных приложений, эксплуатация сервисов и управление конфигурацией.

Проект в банковской сфере

Микрофинансовая организация, разработка с нуля, сайт и back-office, прием и обработка заявок, кредитный конвейер, начисление процентов, система СМС нотификаций, сбор информации из бюро кредитных историй, интеграции с процессинговыми центрами и прочее.

E-commerce проект на платформе spree

(скоро запуск проекта)

Во время работы над проектом появились расширения к платформе spree

spree_attached_options https://github.com/dointeractive/spree_attached_options

spree_robokassa поддержа robokassa для последних версий spree >2.2 https://github.com/dointeractive/spree_robokassa

Полиграфический стартап Альбука albooka.com

(сервис 2 года работает без поддержки)

Все внутренние и внешние сервисы, галерея пользовательских книжек gallery, маркет книг для продажи market

Ссылки

rosmicrocredit.ru

github.com/dointeractive