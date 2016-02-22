Bis dat, qui cito dat! - Дважды помог, кто скоро помог!

На протяжении всего периода учебы в университете, работы на скорой и ТФОМС всегда увлекался Photoshop'ом и web-технологиями, HTML, CSS. Чуть больше года назад стал изучать это более углубленно. Затем перешёл на java-script, php, mysql, linux. Мне это безумно понравилось, поэтому решил заняться уже реальной практикой, так как хочу сделать свое хобби своим источником дохода.

Цены у меня низкие поскольку собираю отзывы и портфолио, работаю без предоплаты и выполняю работу в кратчайшие сроки.