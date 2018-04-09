dokhundjonov

Добрый день уважаемые фрилансеры, Хотим создать сайт словарь. У нас уже в Таджикистане имеются: www.sahifa.tj, www.lugat.tj, www.oftob.com, www.tarjuma.tj Пока такой для начала пойдет, но потом цель в будущем создать сайт похожий на www.multitran.ru Словари рус-тадж и тадж-рус имеются в ...