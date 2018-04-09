dokhundjonov

Даврон dokhundjonov

 
40 летТаджикистан/Душанбе
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт словарь

    Добрый день уважаемые фрилансеры, Хотим создать сайт словарь. У нас уже в Таджикистане имеются: www.sahifa.tj, www.lugat.tj, www.oftob.com, www.tarjuma.tj Пока такой для начала пойдет, но потом цель в будущем создать сайт похожий на www.multitran.ru Словари рус-тадж и тадж-рус имеются в ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо создать сайт персональную информационную систему

    Посоветуйте пожалуйста возможно ли создать такую ПИС. Сайт будет лежать на хостинге и возможно работать с ней с телефона, планшета и ноутбука. Там будут такие разделы как дневник, календарь, задачи, события, контакты. История сохраняется. Синхронизация с ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка логотипа, фирм бланка и визитки

    $30

    Необходимо создать логотип, фирм бланк и визитку для бюро переводов ТаджЛинк. Тадж - Таджикистан, таджикский язык Линк - мы соединяем бизнесы облегчая им понять разные языки  Есть похожие варианты которые мы хотели бы увидеть. Но также хотим увидеть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа, фирм бланка и визитки
Был рад сотрудничать, оплата в срок. Все отлично, рекомендую.
Получили то что хотели. Спасибо за терпение, понимание и отличную работу!
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