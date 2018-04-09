dokhundjonov

Добрый день уважаемые фрилансеры, Хотим создать сайт словарь. У нас уже в Таджикистане имеются: www.sahifa.tj, www.lugat.tj, www.oftob.com, www.tarjuma.tj Пока такой для начала пойдет, но потом цель в будущем создать сайт похожий на www.multitran.ru Словари рус-тадж и тадж-рус имеются в ...
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$30
выплачено фрилансерам
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- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт5 лет назад
Посоветуйте пожалуйста возможно ли создать такую ПИС. Сайт будет лежать на хостинге и возможно работать с ней с телефона, планшета и ноутбука. Там будут такие разделы как дневник, календарь, задачи, события, контакты. История сохраняется. Синхронизация с ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Необходимо создать логотип, фирм бланк и визитку для бюро переводов ТаджЛинк. Тадж - Таджикистан, таджикский язык Линк - мы соединяем бизнесы облегчая им понять разные языки Есть похожие варианты которые мы хотели бы увидеть. Но также хотим увидеть ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день всем, Нам нужно улучшить сайт нашего бюро www.globus.tj Что можно улучшить, хотели бы узнать у вас с указанием сроков и суммы услуг. С уважением, Даврон.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
6 лет назад
Был рад сотрудничать, оплата в срок. Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Получили то что хотели. Спасибо за терпение, понимание и отличную работу!