Резюме
ПИСЬМЕНСКИЙ ИВАН
Волгоград, ул. Плодородная. д 7
Телефон: +7 988 023 44 92
e-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ
получение работы менеджера, веб-программиста (верстка сайтов)
ОПЫТ РАБОТЫ
ООО "Сантехсервис"
январь 2008 - 2012.
Менеджер
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2005 - июнь 2007
Волгоградский строительный техникум
- факультет "менеджмент"
Волгоградский государственный технический университет.
- факультет "ФПИК" подготовка\переподготовка инженерных кадров.
- Windows, MS Office, HTML, CSS, PHP, Joomla, Internet - опытный пользователь
- ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- английский, базовый.
- не женат, детей нет. Хобби - спорт, музыка.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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