dolcegazmanov

Иван dolcegazmanov

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Резюме

 

ПИСЬМЕНСКИЙ ИВАН

Волгоград, ул. Плодородная. д 7

Телефон: +7 988 023 44 92

e-mail: [email protected]

 ЦЕЛЬ

получение работы менеджера, веб-программиста (верстка сайтов) 

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО "Сантехсервис"

январь 2008 - 2012.

Менеджер

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2005 - июнь 2007

Волгоградский строительный техникум

  • факультет "менеджмент"
сентябрь 2013 - по наст.времени

Волгоградский государственный технический университет.

  • факультет   "ФПИК" подготовка\переподготовка инженерных кадров.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
  • Windows, MS Office,  HTML, CSS, PHP, Joomla, Internet - опытный пользователь
  • ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

  • английский, базовый.
      ПРОЧЕЕ

    • не  женат, детей нет. Хобби - спорт, музыка.

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