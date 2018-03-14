dolevoenews

Профессиональный копирайтинг на рынке недвижимости

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Имею опыт работы редактором электронных СМИ

В обязанности входило: редактирование текстов, в том числе с полным рерайтом, предоставляемых Пресс-службой Правительства Москвы, поиск инфоповодов и написание материалов к ним, взаимодействие с интерессантами информационного поля.

Написание и публикация в СМИ материалов на темы социального протеста. Подготовка аналитических материалов и докладов для руководства одной из политических структур в рамках проекта "Общероссийский съезд дольщиков" (25 апреля 2017 года) Практика самостоятельной организации и проведения круглых столов "под ключ" с участием медийных персон (до 30 участников), а также совместной подготовки таких мероприятий (до 100 участников)

Опыт подготовки обзоров в сфере недвижимости. Создание с "нуля" и ведение паблика о долевом строительстве. Знание ФЗ214, работа в качестве координатора Общественного движения дольщиков позволила глубоко изучить законы в этой сфере