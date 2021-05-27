Портфолио Галины Долгих

Web-дизайн, который расскажет все о вашем деле и даже более! Яркие, свежие сайты с акцентом на клиента.

Моя основная специализация:

Дизайн сайтов, UX/UI.

Лендинги, интернет-магазины, сайты для производителей различной продукции. По шаблонам не работаю, все проекты разрабатываются индивидуально в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются). Адаптирую сайты для различных устройств компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон, мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения. В работе я использую не только инструментарий дизайнера (Adobe Photoshop и др. инструменты), но и глубокие практические знания в области маркетинга и психологии рекламы (высшее образование с красным дипломом и опыт работы маркетинг и менеджмент). Сочетание этих знаний позволяет создать продуманный и изысканный дизайн.

Аудит сайтов (UX/UI/SEO).

Моя задача объяснить вам, почему сайт не имеет успеха у клиентов, какова психология аудитории, на которую рассчитана ваша продукция или услуги. Почему мрачные тона отпугивают клиенток от покупки косметики и предметов ухода за кожей. И не просто рассказать, но и дать практические рекомендации по устранению ошибок.

Администратор онлайн-школ. Работаю на GetCourse и создаю сайты с помощью этой площадки.

Как я работаю:

Внимательно изучаю задачу, стараюсь максимально погрузиться в предмет разработки.

Для решения задачи прибегаю к помощи заказчика, т.к. тема проекта может быть очень специфична. Я могу разобраться в проблеме, но совместными усилиями мы можем ускорить процесс создания сайта.

Прошу заполнить бриф и задаю уточняющие вопросы.

Для лучшего понимания, что хочет видеть заказчик на своем сайте, у меня есть простой бриф. Заказчик заполнив его, даст мне необходимую информацию, какой сайт ему нужен

Обозначаю четкие сроки и бюджет на разработку.

Бриф, личная встреча и ответы на необходимые вопросы, позволят мне дать четкий ответ по срокам и стоимости проекта. Этим условиям я четко следую. Но иногда случаются непредвиденные обстоятельства, т.к. мы все люди и могут вмешаться другие обстоятельства непреодолимой силы.

Беру предоплату в размере от 20 до 50%.

Я договариваюсь об авансовом платеже, чтобы понимать, что заказчик настроен работать только со мной. Но мы можем договориться о компромиссе. Например я делаю первую страницу сайта (обложку). И если она устраивает заказчика, то он

перечисляет мне авансовый платеж. Если нет, то мы расходимся. Хочу заметить следующее, если окончательный проект не устраивает заказчика так, что правки не помогают, то я возвращаю аванс в полном объеме.

Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам.

Ситуации и вкусы у всех людей разные, поэтому я человек адекватный и приму все ваши замечания. Сделаю все зависящее от меня, чтобы работа вам понравилась и наше сотрудничество было взаимовыгодным.

Передаю исходные материалы в удобном для работы виде.

После завершения проекта передаю заказчику весь пакет исходных материалов. Потом с ними будет удобно и легко работать. Шрифты в одной папке, фотографии в другой, данные для планшета в третьей. Все файла названы понятно и просто. Если возникают вопросы после завершения проекта, я отвечаю на них бесплатно.

Я дарю своим клиентам подарки.

Я уверена, что моим клиентам будет приятно получить подарок: popup, бесплатный аудит дизайна, консультация. Скидки на следующий проект. Есть у меня и праздничные скидки.

Прайс-лист

Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры.

·Дизайн главной страницы — $50

·Дизайн одной внутренней страницы — $30

·Дизайн лендинга (7 экранов) — $100

·Аудит сайта —$50

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту Сбербанка или систему PayPal. Если у вас нет возможности воспользоваться ни одним из этих вариантов, но вы хотите предложить мне интересный проект, — пишите! Обязательно найдем подходящее решение.

Мои контакты

График работы: понедельник — пятница (с 9:00 до 22:00 МСК), выходные и праздничные дни — по договоренности

·E-mail — [email protected]

·Skype — galinasea1

Меня зовут Галина Долгих. Созданием сайтов занимаюсь недолго. Я закончила Московский энергетический институт (МЭИ), специальность инженер-электрик и Московский авиационный институт (МАИ), специальность менеджер. Работала долгое время как главный бухгалтер. Но в жизни все течет и меняется. Я повстречала людей, которые изменили меня и

открыли мне мир дизайна. Эта работа открыла мне новые возможности, встречи с интересными и одаренными людьми. И я не представляю, как я раньше этого не замечала. Я постоянно слежу за ведущими специалистами в области веб-дизайна.

Смотрю их сайты и страницы в социальных сетях, отмечаю для себя все тонкие черты, которые я затем использую с своих проектах. Стараюсь планировать свой день, работа в качестве главного бухгалтера приучила меня к дисциплине и чувству

ответственности за свои решения. Умею четко и слаженно работать в команде. Порядочность, чистота отношений, искренность главные качества, которые я ценю. Говорю по-немецки, немного по-английски. Замужем и счастлива в браке.