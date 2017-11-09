dolgoletie

Честно говоря, я делал все не так уж и быстро, но благодарю за положительный отзыв. Это значит, что мы разошлись на взаимопонимании. Рекомендую Анну. Это заказчик, с которым можно договориться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и реабилитацию всех своих недочётов.