dolgoletie

Требуется SMM для IG, VK, FB
- Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, есть работа. 1) Хотим разработать дизайн печатного прайса с нашим фирменным цветом с разделами и подразделами, чтобы в последствии мы могли менять услуги, то есть дизайн (подложка) единый, а услуги, цены и т.д мы ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Медицинскому Центру "Долголетие" требуется директолог. Ищем работника с опытом, требуются посадочные страницы, настройка директа и ожидаемая конверсия.Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужен креативный баннер для акционного макета на сайт.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется сделать креативный дизайн web баннера.Баннеры35 заявокЗакрыт5 лет назад
Креативный дизайнБаннеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется дизайн макета, также требуется сделать наш логотип в кривых в определенном цвете.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть рекламный фильм, нужно к нему добавить видео ролик.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $250
Нужно переписать сайт [url=http://www.plastika.me/]http://www.plastika.me/[/url]– с piton на язык программирования php.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сейчас действует сайт: http://www.spina.spb.ru/ (отсюда нужно будет перенести контент на новый сайт) Дизайн и вёрстка уже готовы. Ознакомьтесь с материалами по ссылкам [url=https://yadi.sk/mail/?hash=qVnq8aJz89depwFA6cR5xUPyKjFSY7pfVsL29g0cBU4%3D] https://yadi.sk/mail/?hash=qVnq8aJz89depwFA6cR5xUPyKjFSY7pfVsL29g0cBU4%3D[/url] [url=https://cloud.mail.ru/public/6hMr/XvbsrCUqT]https://cloud.mail.ru/public/6hMr/XvbsrCUqT[/url] По ссылке верстка основного сайта - [url=https://drive.google.com/open?id=0BxvdVvGag26kcnpBUW5JWkwwWG8]https://drive.google.com/open?id=0BxvdVvGag26kcnpBUW5JWkwwWG8[/url] Есть одно замечание по странице price_pc.html: желательно подкорректировать класс, чтобы не было ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад