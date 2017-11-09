dolgoletie

Анна dolgoletie

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
«Долголетие»

Медицинский центр «Долголетие»

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Green_eyed77
Димаш 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
41 отзыв(-1)
$20
10 баллов
5 лет назад
Разработка дизайна печатного прайса и дизайн для стендов формата А4
Спасибо за отзыв и возможность проявить себя. Заказчик чётко поставил задачу. Решили всё быстро. Оплата моментальная. Рекомендую для работы и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Выражаю благодарность за оперативную, красивую и интересную работу! Заказывали дизайн прайса и стендов с сотрудниками. Очень довольны, быстро выбрали понравившийся вариант, доработали его и все! Четкая работа! Большое спасибо! Будем еще обращаться, всем советую.
Ответный отзыв
andgo
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайн баннера
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Могу порекомендовать Андрея. Всё выполнил в срок, предложил несколько вариантов макета, безропотно вносил правки, добившись в итоге именно того результата, который был необходим!
Ответный отзыв
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Видеомонтаж
Честно говоря, я делал все не так уж и быстро, но благодарю за положительный отзыв. Это значит, что мы разошлись на взаимопонимании. Рекомендую Анну. Это заказчик, с которым можно договориться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и реабилитацию всех своих недочётов.
Спасибо, Сергей, за качественную работу. Все сделал быстро, и недорого, рекомендую данного специалиста.
Ответный отзыв
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Перепрограммирование сайта – с языка piton на php
Отличный заказчик ! Все на высшем уровне, рекомендую!!!
Очень рекомендую! Качественная работа в сроки, с подробными разъяснениями по всем нюансам.
Ответный отзыв
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Создать сайт с нашим дизайном и вёрсткой, поставить на движок.
Отличный заказчик! Все на высшем уровне, рекомендую!!!
Выражаю благодарность Ярославу, очень контактный, всегда ответит на любые вопросы в любое время, свою работу выполнил очень быстро и на все 100%. Советую обращаться к нему. Профессионал своего дела.
Ответный отзыв