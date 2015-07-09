Александр Федорцов dolmetscher78dolmetscher78
45 летБеларусь/Гомель
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Переводчик немецкого языка
Немецкий переводчик. Опыт работы технического и тематического перевода немецкий/русский языки около 14 лет. Высшее образование: Гомельский Государственный Университет им. Ф. Скорины. Специальность: Немецкий язык. Уровень владения: свободный. Стоимость перевода с немецкого языка на русский язык 5$/2000 знаков.
skype: dolmetscher78 ICQ: 213450295 [email protected] тел в Беларуси: +375-296-572513
Действие аккаунта приостановлено!
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