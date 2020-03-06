dolores793

Задача включает в себя продвижение бизнеса в Google Maps, работу с отзывами и SEO-оптимизацию. Необходимо разработать стратегию для увеличения видимости и привлечения клиентов.
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад
- $40Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Задача: настроить партнерку через Woocomerce+Wordpress, чтобы партнеру было удобно сотрудничать и видно, как накапливаются деньги, а мне было удобно работать с партнером через сервис Woocomerce.Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Задачи;1. Через Zapier соединить покупку в PayPal и высылку продукта через рассылочник писем Flodesk2. Подписку с сайта через Convertful или Flodesk (если сделает также красиво)3. Создать партнёрскую ссылку для покупки моих продуктов через PayPal4. Добавить ...Завершен5 лет назад
На ВордПресс делается лендинг. Уже сделано - подключен домен + SSL. Что нужно? 1) Найти шаблон аналогичный на Тильде (пример есть). Шаблон - очень простой. 2) Шаблон наполнить. Всё для ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
На Тильде уже сделано всё - тексты и картинки, домен и оформление. Нужно легким движением руки перенести с Вордпресса на Тильду вместе с SSL-сертификатом.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 лет назад
В активно растущий Инстаграм нужны 2000 ботов для поддержки эккаунта.Завершен5 лет назад
Свежий аккаунт в Пинтерест. Нужно набрать 300 подписчиков в ближайшее время.Завершен5 лет назад
Новому эккаунту в Инстаграме нужны свежие боты в короткий срок.Завершен5 лет назад
В новый блог в Инстаграме нужно привлечь 1000 подписчиков. При выборе буду смотреть примеры уже сделанных проектов.Завершен5 лет назад
1) Поставить SSL-сертификат на сайт 2) Переделать дизайн блога на сайте 3) Поставить Гугл-статистику на сайт 4) Мета-слова прописать в тело сайтаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно написать кусок отчета по проведенному социологическому исследованию. Без графиков, без расчетов, только текст. Нужно подробно описать предоставленные данные в экселе со сравнением двух групп респондентов и их ответами на вопросы. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача – обработка данных социологического исследования (700 респондентов) Что нужно сделать: 1) загрузить данные в SPSS (эксель готов); 2) в SPSS провести частотный, дисперсионный и кластерный анализ (ТЗ готово); 3) полученные ...Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
2 экселя после опроса, в каждом по 350 ответов. В анкете 50 вопросов, где 46 вопросов – с ответами типа "да, нет, не знаю" и т.п, и 4 открытых вопроса с ответами, которые нужно ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть два экселя после опроса, в каждом порядка 350 ответов. Анкета состоит из 54 вопросов, где 50 вопросов - легкие для кодировки с ответами - да, нет, не знаю, и т.п. Есть 4 ...Базы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищу специалиста настроить сайт-визитку на WordPress. Домен, хостинг, шаблон и ТЗ готовы, надо только ручками настроить.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад