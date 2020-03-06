dolores793

Юлия dolores793

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
4 года назад
Сайт c Тильды перенести на Вордпресс
TildaWordPress
Спасибо, Юлия. Отлично поработали, оплату сразу по факту. Буду рад помочь в дальнейшем!
Всё отлично! Заказ сделан быстро, всё по делу.
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Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Настройка партнерской программы Woocomerce+Wordpress
WordPress
Спасибо за интересный проект, с которым приятно работать. Надеюсь всё удачно получится! Спасибо!
Александр, спасибо за быструю работу! Без вас я бы еще полгода ходила и не знала, как подступиться к Woocomercе, и партнерские проекты бы уплывали от меня. Четко и по делу!
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Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Увеличить продажи и проходимость сайта на Вордпрес
WordPress
Спасибо за проект, коммуникацию и оплату! Был рад помочь в работе над проектом!
Настройка партнёрских переходов и интеграция с лендингом - требует намного больше усилий, чем я предполагала изначально. Спасибо Александру за выполнение сложных задач!
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Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Лендинг на ВордПресс
TildaWordPress
Спасибо за проект и детальное внимание к мелочам! Желаю удачи в запуске Вашего проекте! Постоянно на связи и моментальная оплата.
Спасибо Александр за быструю и четкую работу. Всё было сделано ровно как было запланировано в ТЗ. Буду знать, к кому обращаться дальше за оперативным результатом. Рекомендую!
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smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Подписчики в Пинтерест
Как всегда хорошо поработали. Всем рекомендую. Профессионально, оперативно, приятно! Рекомендую.
Pinterest - очень непростая сеть для продвижения, Александр прекрасно настроил приход новых подписчиков. Вся коммуникация - четко и по делу. Отличная работа!
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