Приведу потенциальных клиентов на ваш сайт. Контекстная реклама Яндекс Директ, Google ADS, etc.

Быстро создам для вас эффективную рекламную кампанию в Яндекс Директ, Google ADS.

Вы получите только заинтересованных в покупке посетителей на сайт, по минимальной цене.

Так же проведу аудит сайта, дам рекомендации, что сделать, чтобы сайт приносил больше заявок.

Установлю на сайт счетчик Яндекс Метрики и настрою все Цели. Это необходимо для эффективной работы рекламной кампании!

К работе подхожу ответственно. Не затягиваю сроки. Работаю как ИП (договор/счет/акт). Пишите договоримся.

Также предлагаю услуги по ведению рекламных кампаний на постоянной основе.