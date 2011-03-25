dolphin24

Александр Ковалев dolphin24

 
37 летУкраина/Севастополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Приведу потенциальных клиентов на ваш сайт. Контекстная реклама Яндекс Директ, Google ADS, etc.

Быстро создам для вас эффективную рекламную кампанию в Яндекс Директ, Google ADS.

Вы получите только заинтересованных в покупке посетителей на сайт, по минимальной цене.

Так же проведу аудит сайта, дам рекомендации, что сделать, чтобы сайт приносил больше заявок.

Установлю на сайт счетчик Яндекс Метрики и настрою все Цели. Это необходимо для эффективной работы рекламной кампании!

К работе подхожу ответственно. Не затягиваю сроки. Работаю как ИП (договор/счет/акт). Пишите договоримся.

Также предлагаю услуги по ведению рекламных кампаний на постоянной основе.

Отзывы фрилансеров
TREk32
32 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужно скопировать кампанию из ЯД в Adwords
Четкое ТЗ, своевременная оплата, никаких проблем
Работа выполнена в срок
Ответный отзыв
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$80
8 баллов
10 лет назад
Надо сверстать дизайн и натянуть на wordpress
Оплата в срок, четкое ТЗ! Рекомендую.
Заказывал верстку. Все было сделано в срок и согласно ТЗ. Кому нужна верстка быстро и недорого - рекомендую.
Ответный отзыв