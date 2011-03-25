Добрый день. Для сайта kakievitaminy.ru нарисован новый дизайн. Надо сверстать, сделать из верстки вордпрес тему, чтобы можно было ее подключить, нажать кнопку и все заработало, включая плагины. Дизайн по сетке 12 колонок. Можно использовать bootstrap. Дизайн не сложный. ...
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- HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть дизайн сайта в PSD надо сверстать и натянуть на cms. Смотрите видео - https://www.youtube.com/watch?v=shRkthS3890 или https://yadi.sk/i/RRbt_1LRfHTAn Требуется сверстать сайт-каталог из PSD 6-9 страниц. Верстка не сложная, без адаптации и тд. Установить на Wordpress или предложите свой вариант. Установить ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно безболезненно перенести сайт на новый домен. При этом надо сделать 301 редирект на все страницы сайта (около 200) по типу: www.старыйдомен.ru/страница1 - www.новыйдомен.ru/страница1, www.старыйдомен.ru/страница2 - www.новыйдомен.ru/страница2 и тд. Сайт на вордпресс. Надо перенести уникальные тексты ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть готовый дизайн в psd. Надо из него сделать шаблон для wordpress. Дизайн простой, две колонки. !!! Срок до вторника 05.11.13 !!! Требования высокие: правильное распределение веса, отсутствие циклических и дублирующих ссылок, хороший код, валидность без ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть рекламная кампания в ЯД 73 объявления. Нужно создать такие же объявления в Adwords. Прошу указать стоимость и сроки работы. Спасибо.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно создать сайт, подобный этому http://www.riviera-tv.net/ Какие варианты CMS ? Какая цена?Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад