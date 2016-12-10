dolphin_111

Директолог. Яндекс Директ. Google Adwords

Добрый день. Занимаюсь качественной настройкой контекстной рекламы в Яндекс Директе.

За основу в работу беру курсы от Константина Горбунова и Евгения Воронина.

Работаю по принципу:

-анализ ниши, необходимого бюджета, рынка, максимальной цены за клик

-анализ конкурентов

-сбор масок ключей по группам

-сбор ключевых слов

-создание уникальных объявлений

-создание UTM меток, быстрых ссылок, подключение метрики

-настройка РСЯ и ретаргетинга

Цены и сроки разные. Готов выслушать клиентов.