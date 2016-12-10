dolphin_111

Директолог. Яндекс Директ. Google Adwords
Добрый день. Занимаюсь качественной настройкой контекстной рекламы в Яндекс Директе.
За основу в работу беру курсы от Константина Горбунова и Евгения Воронина.
Работаю по принципу:
-анализ ниши, необходимого бюджета, рынка, максимальной цены за клик
-анализ конкурентов
-сбор масок ключей по группам
-сбор ключевых слов
-создание уникальных объявлений
-создание UTM меток, быстрых ссылок, подключение метрики
-настройка РСЯ и ретаргетинга
Цены и сроки разные. Готов выслушать клиентов.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Норм. Заполнял согласно договоренности.
Ответный отзыв
Своевременная оплата и четкое ТЗ.