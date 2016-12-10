dolphin_111

Сергей Данько dolphin_111

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Директолог. Яндекс Директ. Google Adwords

Добрый день. Занимаюсь качественной настройкой контекстной рекламы в Яндекс Директе.

За основу в работу беру курсы от Константина Горбунова и Евгения Воронина.

Работаю по принципу: 

-анализ ниши, необходимого бюджета, рынка, максимальной цены за клик

-анализ конкурентов

-сбор масок ключей по группам

-сбор ключевых слов

-создание уникальных объявлений 

-создание UTM меток, быстрых ссылок, подключение метрики

-настройка РСЯ и ретаргетинга

Цены и сроки разные. Готов выслушать клиентов.

Отзывы заказчиков

rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Наполнение группы в ВК
Норм. Заполнял согласно договоренности.
Своевременная оплата и четкое ТЗ.
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