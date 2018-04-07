Продвижение сайта agrarum.com / обязательно посмотрите тематику, чтобы конкретно по темеобщатьсяОсновная задача продвижение проекта в соцсетях , есть аккаунты в инстаграм, фейсбук, линкедин, вк / Работа удаленно / От вас требуется:- Наличие опыта - ...
- Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Доработка сайта на Wordpress - agrarum.com/обязательно посмотрите тематику, чтобы конкретно по теме общатьсяОсновная задача на сегодняшний день: участие в разработкенового функционала / Работа удаленно /От вас требуется:- Наличие опыта (2+ года) и понимания логики разработки ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделатьдополнительные поля для заказа и предложений на сайте http://bilijoy.comВеб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Доделать сайт -bilijoy.com . Нуженпрофессиональный специалист по WordPress, который знает плагины, язык программирования PHP и хорошо разбирается в настройках этой системы. Нужно быстро запустить сайт. Далее будут дополнения функционала, но пока все надо ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мы ищем руководителя интернет проекта: bilijoy.com. Желательно человек в команду, который сможет подобрать специалистов и быстро запустить проект. Наличие опыта обязательно. Нужна доработка программистом, продвижение в интернет.Управление проектами3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработка компонентов и модулей для 1С-БитриксСистемное программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад