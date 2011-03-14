domaizkomi

Наша компания обладает большим опытом в строительстве деревянных домов в г.

Специализация нашей компании - строительство и продажа деревянных домов, бань и беседок из Республики Коми. Отработанная технология строительства деревянного дома позволяет осуществлять изготовление сруба удаленно. Производство расположено в непосредственной близости к местам заготовки древесины, что позволяет снизить цены и стоимость на строительство срубов домов и бань. Производственные мощности дают возможность изготавливать различные виды деревянных конструкций: деревянные беседки для дачи, русскую баню, готовые комплекты домов из бруса (в т.ч. готовые дачные дома), дома из оцилиндрованного и рубленого бревна. Наша компания обладает большим опытом в строительстве деревянных домов в г. Москва. Только за летний сезон 2010года нами было построено 30 объектов. Это и готовые дома из профилированного бруса, дома из бревна под ключ, бани под ключ (в т.ч. бани из бруса) и т.д. Вы можете выбрать понравившийся проект на сайте (можно скачать проекты беседок, бань, домов). Этот проект мы можем доработать по вашему желанию. Так же вы можете либо переслать Ваш проект по e-mail или придти к нам в офис, и мы вместе разработаем проект интересующего вас деревянного дома. Помимо изготовления на заказ, мы осуществляем продажу готовых бань и деревянных беседок для дачи. Звоните!

Цены на строительство деревянных домов под ключ Вас приятно удивят.