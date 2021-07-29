🔷 SMM-cпециалист и E-mail-маркетолог 🔷

﻿

Привет!

Зовут меня Домарацкий Андрей.

Мне 18 лет, спортсмен, фрилансер.

✅ Я специалист в области E-mail-маркетинга и социальных сетей.

❗️ Мои основные навыки и умения, с которыми я могу быть Вам полезен❗️

Социальные сети. Оформление, полное администрирование и модерация (ведение), продвижение (Facebook, Instagram, Вконтакте, ТикТок). Создание, настройка и оформление таргетированной рекламы, Работаю с блогерами и гивами.

E-mail-маркетинг. Создаю, оформляю и настраиваю рассылки и авторассылки (цепочки писем) на различных сервисах (Getresponse, Unisrnder, SendPulse, MailChimp, MailerLite и другие). Провожу полную автоматизацию сервисов рассылок со сторонними сервисами, лендингами, сайтами, магазинами. С полного нуля создаю продающие письма и шаблоны писем. Настраиваю и интегрирую корпоративные почтовые сервисы со стороними сервисами, сайтами, магазинами.

Лендинги (Landing Page). C нуля создаю, оформляю, настраиваю лендинги на конструкторе Tilda. Интегрирую в лендинг различные сервисы для автоматизации его работы и продаж.

Дизайн. Разработка логотипов, рекламных баннеров и креативов, шапок каналов и страниц(Facebook, YouTube). Обработка фотографий и визуального контента в общем, приведение в единый стиль ленты в соц. сети.

Презентации. Создание и оформление, редактирование презентаций (PowerPoint, Google.Презентации, Canva, Crello). Продающие презентации, Pitch-Deck и другие виды.

Контекстная реклама. Создание, настройка, оформление контекстную рекламу. Продвижение видео YouTube с помощью контекстной рекламы (Google. Ads).

GetCourse. Создание, настройка, администрирование и модерация онлайн-школ на платформе GetCourse.

Имею немалый опыт и навыки для работы личным помощником интернет предпринимателя, маркетолога или любого другого интернет специалиста.

 Личные качества:

▪️ коммуникабельность

▪️ честность

▪️ трудолюбие

▪️ скорость работы

 Мой девиз в роботе: " Качество и скорость и скорость работы залог успешной деятельности работодателя!"