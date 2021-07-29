domaratskiy17

Андрей Домарацкий domaratskiy17

 
23 годаУкраина/Ровно
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#128311; SMM-cпециалист и E-mail-маркетолог &#128311;

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Привет!

Зовут меня Домарацкий Андрей.

Мне 18 лет, спортсмен, фрилансер.

✅ Я специалист в области E-mail-маркетинга и социальных сетей.

                                          ❗️ Мои основные навыки и умения, с которыми я могу быть Вам полезен❗️

  • Социальные сети. Оформление, полное администрирование и модерация (ведение), продвижение (Facebook, Instagram, Вконтакте, ТикТок). Создание, настройка и оформление таргетированной рекламы, Работаю с блогерами и гивами.
  • E-mail-маркетинг. Создаю, оформляю и настраиваю рассылки и авторассылки (цепочки писем) на различных сервисах (Getresponse, Unisrnder, SendPulse, MailChimp, MailerLite и другие). Провожу полную автоматизацию сервисов рассылок со сторонними сервисами, лендингами, сайтами, магазинами. С полного нуля создаю продающие письма и шаблоны писем. Настраиваю и интегрирую корпоративные почтовые сервисы со стороними сервисами, сайтами, магазинами.
  • Лендинги (Landing Page). C нуля создаю, оформляю, настраиваю лендинги на конструкторе Tilda. Интегрирую в лендинг различные сервисы для автоматизации его работы и продаж.
  • Дизайн. Разработка логотипов, рекламных баннеров и креативов, шапок каналов и страниц(Facebook, YouTube). Обработка фотографий и визуального контента в общем, приведение в единый стиль ленты в соц. сети.
  • Презентации. Создание и оформление, редактирование презентаций (PowerPoint, Google.Презентации, Canva, Crello). Продающие презентации, Pitch-Deck и другие виды.
  • Контекстная реклама. Создание, настройка, оформление контекстную рекламу. Продвижение видео YouTube с помощью контекстной рекламы (Google. Ads).
  • GetCourse. Создание, настройка, администрирование и модерация онлайн-школ на платформе GetCourse.
  • Имею немалый опыт и навыки для работы личным помощником интернет предпринимателя, маркетолога или любого другого интернет специалиста.
 Личные качества:

      ▪️ коммуникабельность

      ▪️ честность

      ▪️ трудолюбие

      ▪️ скорость работы

 Мой девиз в роботе: " Качество и скорость и скорость работы залог успешной деятельности работодателя!"

Tilda