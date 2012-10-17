Требуется провести доработку верстки на сайте, сделанном на ecshop. Желательно знать этот движок. Либо нужно хорошее знание PHP, smarty, верстки и js ТЗ дам в личку. Бюджет = 8800 рублей
Профессионально занимаюсь раскруткой сайтов. Опыт раскрутки - 8 лет
Работаю с юридическими (я -ИП) и физическими лицами. Наличный и безналичный способы оплаты, по договору.
- $290Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно провести ручную, аккуратную и тщательную регистрацию в каталогах, с проверкой размещения ссылки. Предлагаю по 50 рублей за каждую ссылку. Также интересует обмен ссылками с тематичными сайтами. Движок для обмена установлю. Для каждого сайта нужны по 100 ссылокПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется сделать рерайт статей свадебной тематики. Нужно 70 статей по 3-4 тысячи знаков каждая. Уникальность 100% Работа срочная. Высылать готовые статьи нужно будет с первого дня работы. 100 рублей за статью. Сайты, с которых можно взять доноров, укажу.Копирайтинг28 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно имитировать переходы с определенных страниц других сайтов на свои сайты. Нужен скрипт, который бы преобразовывал запросы к моим сайтам и указывал бы в них , что переход осуществляется с одной из страниц, на которых ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать связку 1С с сайтом. В базу 1С будут грузиться прайс-листы поставщиков, формироваться списки продукции для выставления в интернет-магазина, и формироваться в файл для передачи на сайт. Номенклатура - от одного миллиона позиций. На сайте будут приниматься ...Базы данных3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется провести юзабилити тестирование сайта http://telehit.ru Нет продаж. Посещаемость 300-400 человек в день (маркет / поиск) + желательные рекомендации по повышению продаж Предлагайте сроки/цены. Портфолио и отзывы крайне желательныТестирование сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Для наполнения сайта, специализирующегося на корпоративных мероприятиях, нужен для постоянного сотрудничества копирайтер, имеющий опыт написания текстов для светской хроники. Задача: ежедневно (5-6 дней в неделю) по одному обзору / новости / статьи по тематике сайта. Размер ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо настроить через модуль Articles - начал, вроде все в нем получается, но надо закончить. Потом будут еще задачи на этом же движке и сайтеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $6
Для сайта http://www.puzzle-interior.ru/, сделать можно из логотипа - двух букв с точкой, но на белом фоне Сроки - сегодня-завтраИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется прикрутить систему голосования к modX Revo. Что нужно: - Результаты голосования в открытой части сайты не должны быть видны, только в админке. - Для каждого раздела сайта - свое голосование Сроки - сегодня, максимум - завтраВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад