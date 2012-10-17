domark

Айрат domark

 
46 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Раскрутка сайтов в яндексе и гугле

Профессионально занимаюсь раскруткой сайтов. Опыт раскрутки - 8 лет

Работаю с юридическими (я -ИП) и физическими лицами. Наличный и безналичный способы оплаты, по договору.

  • Ручная регистрация в каталогах и обмен ссылками

    $250

    Нужно провести ручную, аккуратную и тщательную регистрацию в каталогах, с проверкой размещения ссылки. Предлагаю по 50 рублей за каждую ссылку. Также интересует обмен ссылками с тематичными сайтами. Движок для обмена установлю. Для каждого сайта нужны по 100 ссылок

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт статей свадебной тематики, 70 статей

    $250

    Требуется сделать рерайт статей свадебной тематики. Нужно 70 статей по 3-4 тысячи знаков каждая. Уникальность 100% Работа срочная. Высылать готовые статьи нужно будет с первого дня работы. 100 рублей за статью. Сайты, с которых можно взять доноров, укажу.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для имитации переходов по ссылкам

    Нужно имитировать переходы с определенных страниц других сайтов на свои сайты. Нужен скрипт, который бы преобразовывал запросы к моим сайтам и указывал бы в них , что переход осуществляется с одной из страниц, на которых ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 1C 8.2 + интернет-магазин

    Требуется сделать связку 1С с сайтом. В базу 1С будут грузиться прайс-листы поставщиков, формироваться списки продукции для выставления в интернет-магазина, и формироваться в файл для передачи на сайт. Номенклатура - от одного миллиона позиций. На сайте будут приниматься ...

    Битрикс
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Юзабилити тестирование интернет-магазина

    Требуется провести юзабилити тестирование сайта http://telehit.ru Нет продаж. Посещаемость 300-400 человек в день (маркет / поиск) + желательные рекомендации по повышению продаж Предлагайте сроки/цены. Портфолио и отзывы крайне желательны

    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер-специалист по корпоративам

    $200

    Для наполнения сайта, специализирующегося на корпоративных мероприятиях, нужен для постоянного сотрудничества копирайтер, имеющий опыт написания текстов для светской хроники. Задача: ежедневно (5-6 дней в неделю) по одному обзору / новости / статьи по тематике сайта. Размер ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прикрутить голосование на modX Revo

    Требуется прикрутить систему голосования к modX Revo. Что нужно: - Результаты голосования в открытой части сайты не должны быть видны, только в админке. - Для каждого раздела сайта - свое голосование Сроки - сегодня, максимум - завтра

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
claws
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужна фавиконка
Хорошый заказчик,а главное четкое задание и быстрая оплата. Спасибо!
Быстро и качественно отрисовал фавиконку. Рекомендую!
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ProgPHP
Михаил 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Прикрутить голосование на modX Revo
Был рад сотрудничеству, этому человеку можно доверять, никаких проблем с оплатой, четко поставленные задачи, побольше бы таких заказчиков.
Выполнил работу в полном объеме, всем рекомендую
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