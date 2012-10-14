****************************************************************************************************
Доброго времени суток!
****************************************************************************************************
Навыки:
- HTML4, CSS3, а так же базовые знания jQuery,PHP и MySQL.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Вёрстка блочная, табличная или смешанная, резиновая или фиксированная.
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome.
- Аккуратный и читаемый код.
- Использование спрайтов.
- Комментарии.
- Умение работать в команде.
О графике исполнения работы:
Понедельник - Суббота 12-00 - 20-00 МСК
О работе:
В большинстве случаев работаю без предоплаты.
Делаю свою работу качественно и в срок - до полного соответствия с ожидаемым результатом.
Немного о себе:
Молодой перспективный верстальщик, имеющий опыт работы в команде над серьезными проектами(c ними можете ознакомиться в портфолио).
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
О сотрудничестве с заказчиком:
Всегда рад сотрудничеству и интересной работе.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
• WebMoney (WMZ, WMR).
• QIWI Кошелек.
****************************************************************************************************
Спасибо за внимание.
****************************************************************************************************
- ЖамбылРемСервис106 просмотров
- Жасулан флора266 просмотров