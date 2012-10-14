Кроссбраузерная валидная верстка сайтов

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Доброго времени суток!

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Навыки:

- HTML4, CSS3, а так же базовые знания jQuery,PHP и MySQL.

- Соблюдение стандартов W3C.

- Вёрстка блочная, табличная или смешанная, резиновая или фиксированная.

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome.

- Аккуратный и читаемый код.

- Использование спрайтов.

- Комментарии.

- Умение работать в команде.

О графике исполнения работы:

Понедельник - Суббота 12-00 - 20-00 МСК

О работе:

В большинстве случаев работаю без предоплаты.

Делаю свою работу качественно и в срок - до полного соответствия с ожидаемым результатом.

Немного о себе:

Молодой перспективный верстальщик, имеющий опыт работы в команде над серьезными проектами(c ними можете ознакомиться в портфолио).

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

О сотрудничестве с заказчиком:

Всегда рад сотрудничеству и интересной работе.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

• WebMoney (WMZ, WMR).

• QIWI Кошелек.

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Спасибо за внимание.

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