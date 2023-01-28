dombrovsckayadar

Яркий и креативный SMMщик!!

Всем привет!!! Меня зовут Дарья и я самый исполнительный SMM-менеджер, дизайнер, маркетолог.

Моя задача-это креативно преподнести ваш бренд, продвинуть его и развить при помощи стильной упаковки и грамотного ведения профиля.

Обожаю новые интересные проекты в самых разнообразных сферах и с радостью возьмусь за работу с вами!

Также занимаюсь инфографикой для маркетплейсов