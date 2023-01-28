dombrovsckayadar

Дарья Домбровская dombrovsckayadardombrovsckayadar
22 годаРоссия/Новосибирск
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Яркий и креативный SMMщик!!
Всем привет!!! Меня зовут Дарья и я самый исполнительный SMM-менеджер, дизайнер, маркетолог.
Моя задача-это креативно преподнести ваш бренд, продвинуть его и развить при помощи стильной упаковки и грамотного ведения профиля.
Обожаю новые интересные проекты в самых разнообразных сферах и с радостью возьмусь за работу с вами!
Также занимаюсь инфографикой для маркетплейсов
Я против войны в Украине!