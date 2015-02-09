Я могу создать уникальный дизайн логотипа

Я являюсь художником и дизайнером, создающим уникальный дизайн в стремлении помочь людям проявить себя. Творчество руководит всем в моей жизни. Строя доверительные отношения со своими клиентами, помогая им развиваться и становиться на ноги, я развиваюсь вместе с ними, познавая новые аспекты и навыки. Творчество является смыслом моей жизни и моим любимым делом.

Я имею высшее образование в сфере дизайна.

МОИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ:

1. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ: Я придерживаюсь своих ценностей, а так же договоренностей и непрерывно стремлюсь к совершенствованию.

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Я непрерывно и успешно разрабатываю методы повышения эффективности труда, что позволяет предоставлять лучший результат за более короткие сроки.

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: Я постоянно ищу новые возможности для улучшения и развития в той области которой занимаюсь, включая обучение, курсы. Я ежемесячно оцениваю итоги своей деятельности и составляю стратегию будущего развития.

4. ТВОРЧЕСТВО: Я подпитываю развитие творчества, не забывая о пище для ума и духа.

Какой бы ни была поставленная задача ,большой или маленькой, люди всегда заслуживают дизайна максимального качества. Так что я ничего не предоставляю заказчику пока оно не будет должным образом доработано и представлено.

Ничто не достигает моих клиентов, пока оно не будет максимально проработано.

Решив свои задачи, мои клиенты должны уйти с любовью к творчеству.

Этому способствуют 3 пакета правок которые входят в стоимость работы (хоть 3 раза по 100 комментариев, но не 100 раз по одному комментарию).Такая система позволит максимально быстро выполнить проект. Все дополнительные правки потребуют дополнительной оплаты в зависимости от объема работы. Однако, как правило, хватает 2-х пакетов комментариев.

Дизайн — это порядок. Дизайнер только тогда будет носителем этого порядка, когда порядок будет у него в голове.

Высокий уровень ответственности.

Приветлива‚ опрятный вид‚ исполнительна‚ дисциплинированна‚ инициативна‚ креативна! Вредных привычек не имею!

Должностные обязанности и достижения:

Знание программ: CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Corel Painter, Microsoft Office, Power Point, Pinnacle Studio, Windows, Internet;

Продвинутый пользователь ПК

Разработка дизайна различной полиграфической продукции (брошюры, буклеты, каталоги,календари, журналы,визитки,);

Разработка фирменного стиля, логотипов;

Дизайна упаковки;

Дизайн сувенирной продукции;

Разработка рекламных пиктограмм;

Разработка информационных плакатов и стендов;

Создание иллюстраций;

Разработка персонажей;

Рисунок от руки;

Владение планшетом;

Разработка орнаментов на плитку и текстиль

Подготовка презентаций;

Видеомонтаж;

Картины(пейзажи, портреты в разных техниках);

Я работаю по предоплате 50 %

Отсчет времени на выполнение дизайна ведется с момента получения Исполнителем технического задания от Заказчика, оплаты в 50%.