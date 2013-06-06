dominat-group

Алексей dominat-group

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки на Joomla

    Сайт geronimo.org.ua Необходимо выполнить следующие работы: 1. Добавление нового раздела «Тренинговый центр» (в верхнюю строку) – в разделе будет размещена основная информация и постепенно будут добавляться анонсы обучающих программ и новости; 2. Добавление нового раздела «Энциклопедия для родителей» (в верхнюю ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание прайс-листов для загрузки на сайт (обновленный)

    Задача: подготовка прайс-листа для загрузки на сайт. Этапы работы (схема в приложении): 1. Добавление основных данных (имеются в исходнике. Нужно просто разместить в нужном порядке); 2. Поиск фото товаров в Internet; 3. Редактирование фото (ничего особенного. Нужны фото с ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт/рерайт текстов на сайте

    Кол-во символов: Копирайт - 300-1000 Рерайт 500-2000 Тематика: Видеонаблюдение, охранная сигнализация, системы энергосбережения, умный дом, контроль доступа и т.д. Кол-во товаров. Более 20000 Наполнение по мере возможности. Выделили на 1000 товаров, наполняем! Интересует цена: копирайт/1000 символов, рерайт/1000 символов (без пробелов). В итоге мы ...

    Рерайт текстаТексты для сайта
    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменение модуля. Joomla

    На главной сделать кликабельными слайд-шоу (там 4 картинки, хотелось бы, чтоб на них можно было кликать – прописывать ссылки на страницы). Сейчас там просто фотогалерея вручную добавленных слайдов, которым нельзя прописать ссылки. В итоге мы должны ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправление новостного блока Joomla

    Как должно быть. Новости отображаются на главной, непосредственно в разделе "новости" и каждая новость имеет свою страницу. На главной: Отображение как на рис 1 В блоке новостей как на рис 2 Отображение полной статьи как на рис. 3 В редакторе должно ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать URLы 2-го уровня на Joomla

    Необходимо сделать чтобы каждый товар, категория, под категория и .т.д. имели адрес в виде: сайт.сом/страница, а не зависели от расположения в каталоге. При этом должна сохранятся структура сайта. Исправляемый сайт http://geronimo.org.ua/ Пример, как должно быть - http://dominat-group.com/

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать исправления на сайте Open Cart

    Необходимо сделать ряд исправлений на сайте http://dominat-group.ru. Если можете сделать только некоторые пункты, тоже рассматриваем. Пишите сроки и цены. 1. Сделать, чтобы автоматически на всем сайте был шрифт Arial (уже существующих страниц и тех которые будут создаваться). ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Допилить модуль меню на Open Cart

    Новый сайт, в процессе создания. dominat-group.ru изменить отображение меню категории 2-го уровня отображать горизонтально категории 3-го уровня отображать вертикально все должно подхватываться автоматически!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить шаблон и модули. Open Cart

    - настрить шаблон и сопутствующие модули http://themeforest.net/item/premium-responsive-opencart-theme-digital-world/5151025 (корректировка графики, хтмл, языковые файлы перевести на русский) - установить и настроить модули "Автоматическая обработка прайс-листов. Наполнение магазина товарами", "SMS оповещения клиенту при смене статуса и новом заказе", "Модуль "Похожие товары", "Модуль Simple - упрощенная ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Изменение URLов

    Необходимо сделать чтобы каждый товар, категория, под категория и .т.д. имели адрес в виде: сайт.сом/страница, а не зависели от расположения в каталоге. При этом должна сохранятся структура каталога.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание модуля

    $100

    Требования к модулю: 1) Отображение в карточке товара на 2-м месте, после вкладки «Описание». Рис 1; 2) Вид таблицы характеристик как на Рис.2 (удобно для просмотра); 3) Возможность редактирования характеристик в Exel-файле. (В админке можно ...

    Карточки товаров
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить расположение "Поиска товара"

    В данный момент "Поиск" находится под каталогом товаров. Фото 2-1. Необходимо разместить его вверху сайта. Чтобы он отображался на каждой странице. Фото 2-2. Также желательно сделать живой поиск, если это не сильно увеличит стоимость проекта. Страница, приведенная в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменение модуля

    На нашем сайте есть модуль - "Оставить комментарий:" http://dominat-group.com/domofony/videodomofony/tsvetnoy_videodomofon_commax_cdv71am.html - находится внизу страницы. Необходимо: 1. Переименовать на "Добавить отзыв" 2. Добавить вкладку "Отзывы" в список вкладок. Размещение указано в фото 1-1. Соответственно, чтобы при выборе данной вкладки пользователи смогли ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить модуль в список вкладок.

    Есть блок "Похожие товары". Отображается под описанием товара. Необходимо добавить вкладку, в указанное на фотографии, место. После вкладки "С этим товаром покупают". Ссылка на товар, указанный в примере: http://dominat-group.com/domofony/videodomofony/tsvetnoy_videodomofon_commax_cdv71am.html CMS - ShopCMS 3.1.2.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно разобраться с URLами

    После создания ЧПУ, возникли проблемы, а именно. Пример: был товар с адресом http://dominat-group.com/domofony/elitnie_domofoni/fermax-iloft-kit-4950.html мы его удалили. Теперь при попытке зайти на этот адрес, происходит переход на главную. Как и должно быть. Дальше мы заново создали этот же товар, но ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Webfuture
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработки на Joomla
Очень приятный заказчик, задача поставлена четко, оплата также произведена оперативно. Сделала некоторые доработки, не входящие в ТЗ по собственной инициативе, за что и была отблагодарена премией) Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа проделана оперативно и качественно. Юля проявила инициативу и сделала больше, чем от нее требовалось. За что и откланялся!
Ответный отзыв
igrebnev
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Ошибки HTML
Спасибо за работу.
Все сделал в указанные сроки!
Ответный отзыв
ammgena
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Сделать исправления на сайте Open Cart
Отличный заказчик.Рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена качественно и в срок!
Ответный отзыв
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Изменение модуля. Joomla
Спасибо за сотрудничество
Все супер! Работа выполнена очень быстро и качественно!
Ответный отзыв
Yoo_Vytaliy
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Добавить тег Title на Joomla
Оплату получил. ТЗ четко оформлено. Вообщем рекомендую) Никакого кидалова хотя и без предоплаты)
Работа выполнена быстро и качественно.
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