После создания ЧПУ, возникли проблемы, а именно. Пример: был товар с адресом http://dominat-group.com/domofony/elitnie_domofoni/fermax-iloft-kit-4950.html мы его удалили. Теперь при попытке зайти на этот адрес, происходит переход на главную. Как и должно быть. Дальше мы заново создали этот же товар, но ...