dominat-group

Сайт geronimo.org.ua Необходимо выполнить следующие работы: 1. Добавление нового раздела «Тренинговый центр» (в верхнюю строку) – в разделе будет размещена основная информация и постепенно будут добавляться анонсы обучающих программ и новости; 2. Добавление нового раздела «Энциклопедия для родителей» (в верхнюю ...
Алексей dominat-groupdominat-group
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача: подготовка прайс-листа для загрузки на сайт. Этапы работы (схема в приложении): 1. Добавление основных данных (имеются в исходнике. Нужно просто разместить в нужном порядке); 2. Поиск фото товаров в Internet; 3. Редактирование фото (ничего особенного. Нужны фото с ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужна контекстная и медийная реклама. Гугл/Яндекс - это само собой. Также интересуют дополнительные источники рекламы. Продвигать будем услуги/товары/группы товаров. Ждем предложений!Контекстная реклама7 заявокЗакрыт8 лет назад
Кол-во символов: Копирайт - 300-1000 Рерайт 500-2000 Тематика: Видеонаблюдение, охранная сигнализация, системы энергосбережения, умный дом, контроль доступа и т.д. Кол-во товаров. Более 20000 Наполнение по мере возможности. Выделили на 1000 товаров, наполняем! Интересует цена: копирайт/1000 символов, рерайт/1000 символов (без пробелов). В итоге мы ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт8 лет назад
На главной сделать кликабельными слайд-шоу (там 4 картинки, хотелось бы, чтоб на них можно было кликать – прописывать ссылки на страницы). Сейчас там просто фотогалерея вручную добавленных слайдов, которым нельзя прописать ссылки. В итоге мы должны ...Завершен10 лет назад
Как должно быть. Новости отображаются на главной, непосредственно в разделе "новости" и каждая новость имеет свою страницу. На главной: Отображение как на рис 1 В блоке новостей как на рис 2 Отображение полной статьи как на рис. 3 В редакторе должно ...Закрыт10 лет назад
Сделать возможность добавления тега Title в страницы, категории и т.д. Сайт на Joomla http://geronimo.org.ua/Завершен10 лет назад
Необходимо сделать чтобы каждый товар, категория, под категория и .т.д. имели адрес в виде: сайт.сом/страница, а не зависели от расположения в каталоге. При этом должна сохранятся структура сайта. Исправляемый сайт http://geronimo.org.ua/ Пример, как должно быть - http://dominat-group.com/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать ряд исправлений на сайте http://dominat-group.ru. Если можете сделать только некоторые пункты, тоже рассматриваем. Пишите сроки и цены. 1. Сделать, чтобы автоматически на всем сайте был шрифт Arial (уже существующих страниц и тех которые будут создаваться). ...Завершен10 лет назад
Необходимо чтобы все товары, статьи, новости и т.д. были ЧПУ и имели 2-й уровень вложенности - ДОМЕН/СТРАНИЦА.Завершен10 лет назад
Новый сайт, в процессе создания. dominat-group.ru изменить отображение меню категории 2-го уровня отображать горизонтально категории 3-го уровня отображать вертикально все должно подхватываться автоматически!HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- настрить шаблон и сопутствующие модули http://themeforest.net/item/premium-responsive-opencart-theme-digital-world/5151025 (корректировка графики, хтмл, языковые файлы перевести на русский) - установить и настроить модули "Автоматическая обработка прайс-листов. Наполнение магазина товарами", "SMS оповещения клиенту при смене статуса и новом заказе", "Модуль "Похожие товары", "Модуль Simple - упрощенная ...Завершен10 лет назад
Необходимо сделать чтобы каждый товар, категория, под категория и .т.д. имели адрес в виде: сайт.сом/страница, а не зависели от расположения в каталоге. При этом должна сохранятся структура каталога.Закрыт10 лет назад
Необходимо настроить: Яндекс.Вебмастер Янедкс Метрику Google Analytics webmasters Гугл настроен.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Требования к модулю: 1) Отображение в карточке товара на 2-м месте, после вкладки «Описание». Рис 1; 2) Вид таблицы характеристик как на Рис.2 (удобно для просмотра); 3) Возможность редактирования характеристик в Exel-файле. (В админке можно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
В данный момент "Поиск" находится под каталогом товаров. Фото 2-1. Необходимо разместить его вверху сайта. Чтобы он отображался на каждой странице. Фото 2-2. Также желательно сделать живой поиск, если это не сильно увеличит стоимость проекта. Страница, приведенная в ...Завершен11 лет назад
На нашем сайте есть модуль - "Оставить комментарий:" http://dominat-group.com/domofony/videodomofony/tsvetnoy_videodomofon_commax_cdv71am.html - находится внизу страницы. Необходимо: 1. Переименовать на "Добавить отзыв" 2. Добавить вкладку "Отзывы" в список вкладок. Размещение указано в фото 1-1. Соответственно, чтобы при выборе данной вкладки пользователи смогли ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть блок "Похожие товары". Отображается под описанием товара. Необходимо добавить вкладку, в указанное на фотографии, место. После вкладки "С этим товаром покупают". Ссылка на товар, указанный в примере: http://dominat-group.com/domofony/videodomofony/tsvetnoy_videodomofon_commax_cdv71am.html CMS - ShopCMS 3.1.2.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
После создания ЧПУ, возникли проблемы, а именно. Пример: был товар с адресом http://dominat-group.com/domofony/elitnie_domofoni/fermax-iloft-kit-4950.html мы его удалили. Теперь при попытке зайти на этот адрес, происходит переход на главную. Как и должно быть. Дальше мы заново создали этот же товар, но ...Закрыт11 лет назад
В карточке торов, дублируется название блока. Фото в приложении. Нужно удалить выделенное. Ссылка на товар, указанный на фото: http://dominat-group.com/domofony/videodomofony/tsvetnoy_videodomofon_commax_cdv71am.html CMS - ShopCMS 3.1.2.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад