dominika18

Редактирую и корректирую любые тексты (русский язык) удаленно

Правлю тексты (художественная литература, документация, дипломы и т. д.) Отлично владею русским языком (в подтверждение - диплом гуманитарного университета, специальность "учитель русского языка и литературы"), больше 20 лет работаю корректором в различных издательствах. Привожу в порядок художественные тексты с максимально возможным сохранением авторского стиля, но при этом безжалостно исправляю фразы наподобие "Подъезжая к сии станции, с меня слетела шляпа". Имею свои выработанные расценки и гарантирую исполненную в срок работу и качество. Работаю в Word, Adobe Acrobat c файлами ПДФ, знаю Indesign. Предпочитаю объемные заказы, еще лучше - на постоянной основе, но если очень нужно, берусь и за небольшие.