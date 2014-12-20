Исправление, набор, переделка текста, написание статей
26 лет
Образование высшее (ВолгГТУ - инженер по организации пассажирских и грузовых перевозок, ВМИИ им. П.А.Серебрякова - преподаватель игры на русских народных инструментах)
Работаю в транспортной компании начальником отдела логистики.
Сечас в декрете.
Из личных качеств: креативность слабо выявлена, но упорство и трудолюбие помогают добиться цели. Считаю себя грамотным человеком. С русским языком дружу.
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