Исправление, набор, переделка текста, написание статей

26 лет

Образование высшее (ВолгГТУ - инженер по организации пассажирских и грузовых перевозок, ВМИИ им. П.А.Серебрякова - преподаватель игры на русских народных инструментах)

Работаю в транспортной компании начальником отдела логистики.

Сечас в декрете.

Из личных качеств: креативность слабо выявлена, но упорство и трудолюбие помогают добиться цели. Считаю себя грамотным человеком. С русским языком дружу.