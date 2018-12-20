domino-dl

Дмитрий domino-dl

 
52 годаРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Всем добрый день! 

Я Дмитрий Лисицын специалист по ЯндексДирект 

Если вы ведете бизнес вон-лайне, я могу быть вам полезен: 

1. Посмотрю ваш сайт и скажу готов ли он кпродажам в интернете. 

2. Что можно улучшить, чтобы получить большеклиентов из интернета. 

3. Настрою аналитику, чтобы не вести рекламу вслепую и не сливать бюджет. 

4. Создам рекламные кампании в Яндекс Директ и буду их сопровождать. 

5. Предоставлю вам понятный отчет по проделанной работе. 

6. Отвечу на вопросы. 

После нашего с вами сотрудничества, ваш бизнес сдвинется с места.

Рекламная кампания
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