Всем добрый день!
Я Дмитрий Лисицын специалист по ЯндексДирект
Если вы ведете бизнес вон-лайне, я могу быть вам полезен:
1. Посмотрю ваш сайт и скажу готов ли он кпродажам в интернете.
2. Что можно улучшить, чтобы получить большеклиентов из интернета.
3. Настрою аналитику, чтобы не вести рекламу вслепую и не сливать бюджет.
4. Создам рекламные кампании в Яндекс Директ и буду их сопровождать.
5. Предоставлю вам понятный отчет по проделанной работе.
6. Отвечу на вопросы.
После нашего с вами сотрудничества, ваш бизнес сдвинется с места.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Международная ногтевая школа (поиск, РСЯ, ретаргет77 просмотров