Всем добрый день!

Я Дмитрий Лисицын специалист по ЯндексДирект

Если вы ведете бизнес вон-лайне, я могу быть вам полезен:

1. Посмотрю ваш сайт и скажу готов ли он кпродажам в интернете.

2. Что можно улучшить, чтобы получить большеклиентов из интернета.

3. Настрою аналитику, чтобы не вести рекламу вслепую и не сливать бюджет.

4. Создам рекламные кампании в Яндекс Директ и буду их сопровождать.

5. Предоставлю вам понятный отчет по проделанной работе.

6. Отвечу на вопросы.

После нашего с вами сотрудничества, ваш бизнес сдвинется с места.