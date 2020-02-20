Я Паша. Занимаюсь монтажом и съемкой видео более 10 лет----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Креативно смонтирую:
►видеоблог
►рекламный ролик
►видео с праздника/корпоратива/спортивного мероприятия
►ролик для соцсетей: instagram, tik tok (соответствующего размера и расширения)
►видеоурок, видеокурс
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Что могу:
►монтаж видео (нарезка, склейка, изменение скорости, переходы, наезды, джампкаты, работа с кей-фреймамии тд)
►цветокоррекция (баланс белого, работа с масками и тд)
►обработка звука (удаление эха, фоновая музыка, саунд-дизайн)
►элементы графики (титры, вставки, анимированные логотипы)
►оформление YouTube-канала (обложки, миниатюры для видео, заставки)
►программы: Final Cut Pro X, Photoshop
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цена адекватная
работаю быстро
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