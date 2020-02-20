Монтаж видео любой сложности

Я Паша. Занимаюсь монтажом и съемкой видео более 10 лет----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Креативно смонтирую:

►видеоблог

►рекламный ролик

►видео с праздника/корпоратива/спортивного мероприятия

►ролик для соцсетей: instagram, tik tok (соответствующего размера и расширения)

►видеоурок, видеокурс

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Что могу:

►монтаж видео (нарезка, склейка, изменение скорости, переходы, наезды, джампкаты, работа с кей-фреймамии тд)

►цветокоррекция (баланс белого, работа с масками и тд)

►обработка звука (удаление эха, фоновая музыка, саунд-дизайн)

►элементы графики (титры, вставки, анимированные логотипы)

►оформление YouTube-канала (обложки, миниатюры для видео, заставки)

►программы: Final Cut Pro X, Photoshop

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цена адекватная

работаю быстро