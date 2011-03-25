Добро пожаловать на нашу страничку :-)
Пара опытных дизайнеров выполнит ваш заказ в кратчайшие сроки и с гарантией качества!
мой партнер : http://www.weblancer.net/users/mofx/
----Работаем только по 50% предоплате ---
Специализируемся :
• дизайн выставочных стендов
• торгового оборудования (POS)
• наружной рекламы
• дизайн интерьеров и экстерьеров
• разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.), создание брендбуков
• Web-design, в том числе Флеш-сайты
• любые работы с изображением : ретушь, цветокоррекция и пр.
• фотография
• digital compositing
• Video Postproduction
Портфолио по 3d и по графическому дизайну: http://www.flickr.com/photos/dumnova/sets/72157614707964954/
WEB : http://3d2d.nm.ru/link/
Video postproduction: http://www.flickr.com/photos/mofxx/sets/72157607345642994/