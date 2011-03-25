Концепт-Дизайнер.(3ds max+V-ray,Photoshop,Illustrator).Фотография

Добро пожаловать на нашу страничку :-)

Пара опытных дизайнеров выполнит ваш заказ в кратчайшие сроки и с гарантией качества!

мой партнер : http://www.weblancer.net/users/mofx/

----Работаем только по 50% предоплате ---

Специализируемся :

• дизайн выставочных стендов

• торгового оборудования (POS)

• наружной рекламы

• дизайн интерьеров и экстерьеров

• разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.), создание брендбуков

• Web-design, в том числе Флеш-сайты

• любые работы с изображением : ретушь, цветокоррекция и пр.

• фотография

• digital compositing

• Video Postproduction

Портфолио по 3d и по графическому дизайну: http://www.flickr.com/photos/dumnova/sets/72157614707964954/

WEB : http://3d2d.nm.ru/link/

Video postproduction: http://www.flickr.com/photos/mofxx/sets/72157607345642994/