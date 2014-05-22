donich

Даниил donich

 
43 годаРоссия/Сочи
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Проектирование систем электроснабжения

Проектирование внешнего электроснабжения (0,4-10 кВ): трансформаторные подстанции, кабельные и воздушные линии электропередач.

Проектирование внутреннего электроснабжения (т.н. проект электрики, электрический проект) для квартир, домов, коттеджей и т.д.

Выбор оборудования и материалов, расчеты токов коротких замыканий, потерь напряжения, сопротивления заземления и пр.

Разработка электрических схем, конструкторских чертежей, ведомостей объемов работ, спецификаций, пояснительных записок и пр.