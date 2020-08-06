donprime

Валерий Плахотник donprime

 
55 летУкраина/Донецк
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Компания ДЛНПРАЙМ ЛТД

Компания "ДОНПРАЙМ ЛТД"реализует во все регионы Украины:

1. Пневматический инструмент

2. Деревообрабатывающий инструмент

  • ленточные столярные пилы по дереву
  • строгальные ножи по дереву для фуганка и рейсмуса
  • концевые и насадные фрезы по дереву
  • дисковые пилы по дереву (продольные, поперечные, универсальные)
3. Инструмент для резки металла

  • ленточные пилы по металлу
  • полотна для ленточных пил по металлу
  • биметаллические ленточные пилы
4. Ленточные пилы для пищевойпромышленности

  • ленточные пилы по мясу
  • ленточные пилы по костям
  • ленточные пилы для разделки замороженной рыбы
5. Шланги, рукава, трубопроводы

КОНТАКТЫ:

49051, Днепропетровск, ул. Калиновая д. 8, офис 24

+ 380 (56) 796-77-77 - ГОРОДСКОЙ

+ 380 (73) 033-77-77 - LIFE

+ 380 (95) 295-27-79 - МТС

+ 380 (68) 222-65-56 - КИЕВСТАР

[email protected]