Компания ДЛНПРАЙМ ЛТД
Компания "ДОНПРАЙМ ЛТД"реализует во все регионы Украины:
1. Пневматический инструмент
- скобы для пневмостеплера, скобы обивочные, скобы из нержавейки
- гвозди для пневмопистолета, нейлера, пневмомолотка (барабанные, кассетные, реечные)
- микрошпильки, микрогвозди, штифты для пневмоинструмента
- гвоздезабивные, скобозабивные, штифтозабивные пневмопистолеты
- ленточные столярные пилы по дереву
- строгальные ножи по дереву для фуганка и рейсмуса
- концевые и насадные фрезы по дереву
- дисковые пилы по дереву (продольные, поперечные, универсальные)
- ленточные пилы по металлу
- полотна для ленточных пил по металлу
- биметаллические ленточные пилы
- ленточные пилы по мясу
- ленточные пилы по костям
- ленточные пилы для разделки замороженной рыбы
- напорно-всасывающие шланги
- вентиляционные, аспирационные рукава
- асенизаторные шланги
- шланги из полиуретана и ПВХ
- вакуумные гофрированные шланги
49051, Днепропетровск, ул. Калиновая д. 8, офис 24
+ 380 (56) 796-77-77 - ГОРОДСКОЙ
+ 380 (73) 033-77-77 - LIFE
+ 380 (95) 295-27-79 - МТС
+ 380 (68) 222-65-56 - КИЕВСТАР