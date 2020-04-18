Добрый день! Что я могу: ⁃ Обрабатывать видео с камеры/телефона ⁃ Вырезать ненужные части, добавлять музыку/текст/красивые переходы ⁃ Делать базовую цветокоррекцию. Работаю в программе Final Cut Pro. Так же от себя гарантирую ответственный подход к делу, креативное мышление и огромное желание быть полезной! К этому сообщению я прикреплю примеры своих работ: 1. Монтаж видео с камеры - https://yadi.sk/i/M9QGs2RDDfzK3Q 2. Монтаж видео с камеры - https://yadi.sk/i/YkSAFnLEWeoFfg 3. Монтаж видео с камеры - https://yadi.sk/i/7yWFgHlqNcq2mg 4. Монтаж видео с телефона - https://yadi.sk/i/i-ASX1GNAg0wBw 5. Монтаж видео с телефона - https://yadi.sk/i/eAThjOFrWGK-FAТак же мои контакты:Тг: https://t.me/dontpaanicИнстаграм: @dont_paanic