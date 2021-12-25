dontbelate4helll

Анкета

Профессионал своего дела, мастер на все руки.

Владею несколькими навыками, а это Фотошоп, Монтаж, Музыка.

Владения Фотошопом: 6 лет.

Сделаю абсолютно всё, что вам нужно.

Прекрасно работает фантазия, безумно много идей.

Владение Монтажом: 7 лет.

По той же схема, сделаю любой тип монтажа, набитая рука в таких программах, как "Sony Vegas", "Adobe Premiere Pro", "Adobe after effects".

Владение Музыкой, а именно Программой "Fl studio": 3 года.

Делаю рай для ушей: Биты, сведение. Куча плагинов, которые собирал для создания любого шедевра.

Надеюсь на сотрудничество.

Люблю дарить людям то, что они хотят.