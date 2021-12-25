dontbelate4helll

Анкета
Профессионал своего дела, мастер на все руки.
Владею несколькими навыками, а это Фотошоп, Монтаж, Музыка.
Владения Фотошопом: 6 лет.
Сделаю абсолютно всё, что вам нужно.
Прекрасно работает фантазия, безумно много идей.
Владение Монтажом: 7 лет.
По той же схема, сделаю любой тип монтажа, набитая рука в таких программах, как "Sony Vegas", "Adobe Premiere Pro", "Adobe after effects".
Владение Музыкой, а именно Программой "Fl studio": 3 года.
Делаю рай для ушей: Биты, сведение. Куча плагинов, которые собирал для создания любого шедевра.
Надеюсь на сотрудничество.
Люблю дарить людям то, что они хотят.
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