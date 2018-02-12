Построение математических моделей для решения прикладных задач в различных сферах бизнеса.

Глубокое знание методов статистического анализа данных:

- алгоритмы data mining для решения таких задач, как: кластеризация, регрессия, классификация, поиск ассоциативных правил

- прикладной статистический анализ:описательная статистика, анализ таблиц сопряженности, дисперсионный,корреляционный, факторный анализ, параметрическая/непараметрическая проверка гипотез, анализ выживаемости

- анализ и прогнозирование временных рядов

- алгоритмы text mining

Опыт работы с большими объемами данных с использованием статистических пакетов Statsoft Statistica, IBM SPSS, Rapidminer и языка программирования R.

Имеется опыт анализа данных с использованием Microsoft Excel и Microsoft Analysis Services

Сертифицированный специалист (уровня Эксперт) в области мониторинга и анализа СМИ с помощью системы "Медиалогия"

Опыт внедрения программных продуктов в рабочие процессы организации, проведения функционального тестирования, выявление требований и пожелание на дальнейшее развитие программных комплексов

Участие в разработке систем управления знаниями на предприятие (выявление и фиксация требований ЗЛ, постановка на основе их анализа задач разработчикам, тестирование результатов и внедрение их в рабочие процессы)

Базовые знания в экономике и инструментах маркетинговых исследований

Умение структурировать и анализировать большие объемы информации, наглядно представлять и презентовать полученные результаты

Аналитический склад ума, работоспособность, внимательность, усердность, аккуратность.