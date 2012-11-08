Личные данные Возраст: 24года (Дата рождения 5.02.1988).
Семейное положение: женат.
Образование Высшее.
2006-2011 Сибирская Государственная Геодезическая Академия.
Специальность: Информационные системы и технологии.
Тема диплома: «Разработка ПО для процесса оптимизации трасс линейных сооружений». (VB, VFP9, C#)
Средний балл: 4,7.
Оценка ВКР: 5.
Оценка за ГОС-экзамен: 5.
Курс: Введение в программирование 1С 8.2 (НГТУ).
Опыт Организация: ФГУП центр “Сибгеоинформ”, ОПТС (отдел программно-технических средств).
Должность: Инженер-программист, 1 год.
Обязанности: Администрирование локальной сети и серверов(MS Windows Server 2008R2), ремонт и установка нового оборудования, настройка различных ГИС, Разработка ПО (asp.net, c#, sql, openlayers, Geoserver, Webmap).
Организация: ЗАО ИТС, ОСО ТЭЦ-2 (отдел сервисного обслуживания ТЭЦ-2).
Должность: Инженер-программист, 6 мес.
Обязанности:
Навыки и знания
Уверенное владение ПК (Word, Excel, PowerPoint , Access, Outlook).
Знания на начальном уровне (SQL, ASP.NET, VB, VBA, C#, VFP9, 1С, HTML, CSS, JS, AJAX, PHP, MYSQL, Flash).
Администрирование: MS Windows Server 2008 R2, AD, IIS, DNS.
Знания ГИС: ГИС «Карта», MapInfo.