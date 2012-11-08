Разработка сайтов, геопорталов.

Личные данные Возраст: 24года (Дата рождения 5.02.1988).

Семейное положение: женат.

Образование Высшее.

2006-2011 Сибирская Государственная Геодезическая Академия.

Специальность: Информационные системы и технологии.

Тема диплома: «Разработка ПО для процесса оптимизации трасс линейных сооружений». (VB, VFP9, C#)

Средний балл: 4,7.

Оценка ВКР: 5.

Оценка за ГОС-экзамен: 5.

Курс: Введение в программирование 1С 8.2 (НГТУ).

Опыт Организация: ФГУП центр “Сибгеоинформ”, ОПТС (отдел программно-технических средств).

Должность: Инженер-программист, 1 год.

Обязанности: Администрирование локальной сети и серверов(MS Windows Server 2008R2), ремонт и установка нового оборудования, настройка различных ГИС, Разработка ПО (asp.net, c#, sql, openlayers, Geoserver, Webmap).

Организация: ЗАО ИТС, ОСО ТЭЦ-2 (отдел сервисного обслуживания ТЭЦ-2).

Должность: Инженер-программист, 6 мес.

Обязанности:

Навыки и знания

Уверенное владение ПК (Word, Excel, PowerPoint , Access, Outlook).

Знания на начальном уровне (SQL, ASP.NET, VB, VBA, C#, VFP9, 1С, HTML, CSS, JS, AJAX, PHP, MYSQL, Flash).

Администрирование: MS Windows Server 2008 R2, AD, IIS, DNS.

Знания ГИС: ГИС «Карта», MapInfo.