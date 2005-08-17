Веб-разработчик

Меня зовут Михаил, занимаюсь веб-разработкой уже более трех лет.

Стек

Владею несколькими технологиями: Python (Django, Flask), C# (ASP.NET), JavaScript (React) и html/css-верстка. Занимаюсь разработкой парсеров, лэндингов, различных e-commerce решений - как front-end, так и back-end, могу проконсультировать по поводу выбора хостига или vds-сервера и настроить его.

Коммуникация

Активно слежу за нововведениями в сфере, так что выполненная мной работа соответствует современным стандартам. Кроме того, рад поддерживать связь с клиентом и после сдачи проекта для дальнейшего сотрудничества. Владею английским языком на разговорном уровне, всегда готов к коллу с заказчиком.

Могу работать в любом часовом поясе.