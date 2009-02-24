dops

Артем Князев dops

 
35 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Flash или JavaScript виджет

    Требуется разработать виджет на Flash, такой как изображен на картинке Widget.jpg, т.е. 3 фотографии вращаются по кругу, на 2 задние фоты наложен эффект размытости. Цена для товара и ссылка под фотографией генерируются динамически php скриптом. ...

    PHPJavascriptFlash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка PSD to xHTML

    Верстка 4 страниц PSD -&gt; xHTML Требования: 1. Валидная верстка div'ами. 2. Кроссбраузерность (Google Chrome, Opera, Internet Explorer 7 и выше, FireFox, Safari). 3. Читаемый код и хорошо структурированный код. *Проще говоря требуется грамотная верстка. Наличие в портфолио похожих работ обязательно. Цена: ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта Веб студии

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры Требуется дизайн для сайта веб студии. Требования к исполнителю: обязательное наличие своего портфолио (от 10 работ), желание работать, способность выполнять работу точно в срок, умение реализовывать задуманное на уровне следующих работ: http://robgoodlatte.com/ http://www.homedesignfind.com/ http://www.dawghousedesignstudio.com/ Срок ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Pixorama
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Flash или JavaScript виджет
Все отлично.
Отличный исполнитель, всегда был на связи. Уложился в сроки, результат сильно порадовал. Профессионально работает. При нахождении багов в написанном приложении, правит их.
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