Требуется разработать виджет на Flash, такой как изображен на картинке Widget.jpg, т.е. 3 фотографии вращаются по кругу, на 2 задние фоты наложен эффект размытости. Цена для товара и ссылка под фотографией генерируются динамически php скриптом. ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Верстка 4 страниц PSD -> xHTML Требования: 1. Валидная верстка div'ами. 2. Кроссбраузерность (Google Chrome, Opera, Internet Explorer 7 и выше, FireFox, Safari). 3. Читаемый код и хорошо структурированный код. *Проще говоря требуется грамотная верстка. Наличие в портфолио похожих работ обязательно. Цена: ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры Требуется дизайн для сайта веб студии. Требования к исполнителю: обязательное наличие своего портфолио (от 10 работ), желание работать, способность выполнять работу точно в срок, умение реализовывать задуманное на уровне следующих работ: http://robgoodlatte.com/ http://www.homedesignfind.com/ http://www.dawghousedesignstudio.com/ Срок ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
10 лет назад
Все отлично.
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, всегда был на связи. Уложился в сроки, результат сильно порадовал. Профессионально работает. При нахождении багов в написанном приложении, правит их.