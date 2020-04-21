Созданий платформ и сайтов под ключ, ведение аккаунта,

Европейский специалист со швейцарским дипломом. 5 лет опыта работы в международной компании TravelClick по созданию сайтов, дизайна и рекламе в качестве Веб Проектного Менеджера. Поддерживаю 18 рекламных аккаунтов в данный момент.- Создание платформ и сайтов под ключ в течение 5-7 дней- Создание интернет-магазинов и CMS/LMS- Разработка уникального дизайна и контента для аккаунта в течение 3-5 дней- Анализ бизнеса и создание маркетингового плана - Платная и органическая реклама Facebook, Instagram, Google, Yandex- Ведение аккаунтовМои веб проекты:web-courses.netadondevamos.servicesthemandrake.comkeeperofartist.coman-da.ruРекордная статистика по платной рекламе:Вложено 1000€ в течение 3 месяцевПолучено 340 переписок и 210 заказов