$60
Нужно свертсать с 2-го по 5-ое января несложный макет. Кто готов взятся, и кто уложится в сроки оставляйте свои данные здесь: Макет 3 страницы, оплата 60 у.е.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
18 лет назад
Нужно свертсать с 2-го по 5-ое января несложный макет. Кто готов взятся, и кто уложится в сроки оставляйте свои данные здесь: Макет 3 страницы, оплата 60 у.е.
Требуется дизайнер для создания 3-ёх дизайн-макетов, в Украине! Оплата за 3 макета 450 у.е. по вэбмони. Скидывайте Ваше портфолио и контактную информацию на мой почтовый ящик. Либо оставляйте здесь.