dorisgoodasyou

Образование:
2006-по настоящее время студентка факультета Романо-Германской Филологии Кемеровского Государственного Университета. Специальность-"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"
Языки: английский - свободно, французский,немецкий - со словарем.русский-родной.
Занимаюсь:
рерайтингом (в том числе на английском языке);
художественными (английский,французский языки) и техническими (английский) переводами;
делаю контрольные работы по английскому языку.
также возможна работа в удаленном call- центре.
Буду рада любому плодотворному сотрудничеству.
Гарантирую качество и грамотность своей работы.
Действие аккаунта приостановлено!