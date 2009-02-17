dorisgoodasyou

Образование:

2006-по настоящее время студентка факультета Романо-Германской Филологии Кемеровского Государственного Университета. Специальность-"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"

Языки: английский - свободно, французский,немецкий - со словарем.русский-родной.

Занимаюсь:

рерайтингом (в том числе на английском языке);

художественными (английский,французский языки) и техническими (английский) переводами;

делаю контрольные работы по английскому языку.

также возможна работа в удаленном call- центре.

Буду рада любому плодотворному сотрудничеству.

Гарантирую качество и грамотность своей работы.