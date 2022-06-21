Компания «ЭДД-Ю» занимается разработкой сайтов более 13 лет. За это время успешно было создано более 200 проектов.

Компания «ЭДД-Ю» занимается разработкой сайтов более 13 лет. За это время успешно было создано более 200 проектов. Накопленный опыт и знания позволяют нам делать эффективные коммерческие сайты в средней ценовой категории. Благодаря индивидуальному дизайну, ваш сайт будет выделяться на фоне сайтов конкурентов.

Наше комплексное продвижение позволит Вам получить огромный поток клиентов. Также мы предоставляем услуги по поддержке сайта, создания и поддержки интернет сайтов в Москве. Стоимость поддержки сайта от < 1000р/час (при тарифе VIP).

В том числе мы работаем над продвижением сайтов, контекстной рекламой (от 15.000 рублей), наполнением и обновлением сайта, сопровождением веб сайта и их обслуживанием и администрированием.

Команда «ЭДД-Ю» готова выполнить любую задачу и всегда гибка в согласовании ТЗ и стоимости работ. Для всех услуг мы готовы заключать договор.