Информационная и техническая поддержка сайтов и их продвижение

Рад предложить вам полный спектр услуг для вашего сайта: быстрое наполнение и обновление контента, сопровождение, техническая поддержка и продвижение в поисковых системах.

А если у вас ещё нет сайта, то предложу вам его создание – от небольшой визитки до многостраничного ресурса с базой данных.

Креативный подход к поставленным задачам сделает ваш сайт живым и информативным.

Все работы выполняются быстро и в удалённом режиме, я всегда на связи.

Ваш сайт будет под контролем 24/7!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО САЙТА

полное сопровождение и обслуживание уже имеющего сайта;

постоянный контент-менеджмент 24/7;

добавление материалов на сайт и редактура уже имеющихся;

поддержание информации в актуальном состоянии;

приведение всех материалов к единому стилю оформления;

добавление дополнительного функционала в зависимости от потребностей заказчика.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО САЙТА

техническая настройка сайта, хостинга;

отладка шаблонов, HTML-кода, CSS-таблиц стилей;

оптимизация сайта для мобильных устройств.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ В ИНТЕРНЕТЕ

SEO продвижение сайта, улучшение ранжирования в поисковых системах;

внутренняя оптимизация сайта;

поиск и исправление технических ошибок, препятствующих продвижению ресурса.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ

создание многостраничных сайтов с использованием популярных CMS (систем управления сайтами) – WordPress, Joomla и Drupal;

создание лендингов на платформе Tilda;

создание эксклюзивных сайтов с нуля;

создание сайтов со сложными базами данных с использованием фреймворка Django и языка программирования Python.

РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

создание графических элементов для вашего сайта (баннеры, элементы интерфейса);

оптимизация графического контента (уменьшение и сжатие изображений);

профессиональное владение Adobe Fireworks CS6.

РАБОТА С ВИДЕО

создание несложных видеороликов из предоставленного заказчиком контента;

наложение титров, логотипов, рекламной информации;

размещение видеороликов на платформе YouTube и их публикация на вашем сайте и в социальных сетях.

ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ К ПУБЛИКАЦИИ

редактура ваших текстов перед публикацией;

обеспечение высокого качества ваших текстов и материалов;

работа с мультиязычным контентом на русском, иврите, английском и немецком языках.

Примеры сайтов, на которых я управляю контентом:

DG Tours – Туры из Израиля за границу

https://dgtours.co.il

Your Czech House – Недвижимость в Чехии

https://yourczechhouse.tilda.ws

Примеры созданных мною сайтов:

https://www.romanfilm.ru

http://www.dormidoshin.ru

https://www.leejohnsonmusic.com

Владею языками программирования и вёрстки:

• HTML

• CSS

• PHP

• Python

• PyQt5

• Базы данных MySQL и SQLite