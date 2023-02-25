Рад предложить вам полный спектр услуг для вашего сайта: быстрое наполнение и обновление контента, сопровождение, техническая поддержка и продвижение в поисковых системах.
А если у вас ещё нет сайта, то предложу вам его создание – от небольшой визитки до многостраничного ресурса с базой данных.
Креативный подход к поставленным задачам сделает ваш сайт живым и информативным.
Все работы выполняются быстро и в удалённом режиме, я всегда на связи.
Ваш сайт будет под контролем 24/7!
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО САЙТА
полное сопровождение и обслуживание уже имеющего сайта;
постоянный контент-менеджмент 24/7;
добавление материалов на сайт и редактура уже имеющихся;
поддержание информации в актуальном состоянии;
приведение всех материалов к единому стилю оформления;
добавление дополнительного функционала в зависимости от потребностей заказчика.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО САЙТА
техническая настройка сайта, хостинга;
отладка шаблонов, HTML-кода, CSS-таблиц стилей;
оптимизация сайта для мобильных устройств.
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ В ИНТЕРНЕТЕ
SEO продвижение сайта, улучшение ранжирования в поисковых системах;
внутренняя оптимизация сайта;
поиск и исправление технических ошибок, препятствующих продвижению ресурса.
СОЗДАНИЕ САЙТОВ
создание многостраничных сайтов с использованием популярных CMS (систем управления сайтами) – WordPress, Joomla и Drupal;
создание лендингов на платформе Tilda;
создание эксклюзивных сайтов с нуля;
создание сайтов со сложными базами данных с использованием фреймворка Django и языка программирования Python.
РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
создание графических элементов для вашего сайта (баннеры, элементы интерфейса);
оптимизация графического контента (уменьшение и сжатие изображений);
профессиональное владение Adobe Fireworks CS6.
РАБОТА С ВИДЕО
создание несложных видеороликов из предоставленного заказчиком контента;
наложение титров, логотипов, рекламной информации;
размещение видеороликов на платформе YouTube и их публикация на вашем сайте и в социальных сетях.
ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ К ПУБЛИКАЦИИ
редактура ваших текстов перед публикацией;
обеспечение высокого качества ваших текстов и материалов;
работа с мультиязычным контентом на русском, иврите, английском и немецком языках.
Примеры сайтов, на которых я управляю контентом:
DG Tours – Туры из Израиля за границу
Your Czech House – Недвижимость в Чехии
https://yourczechhouse.tilda.ws
Примеры созданных мною сайтов:
https://www.leejohnsonmusic.com
Владею языками программирования и вёрстки:
• HTML
• CSS
• PHP
• Python
• PyQt5
• Базы данных MySQL и SQLite