Контент-менеджер, администратор сайта, копирайтер

Написание статей, рекламных текстов, рерайт уникальностью 98-100%

Модерирование форумов и коментариев

Написание обзоров, пресс-релизов

Написание контента для сайта

Знание CSS, HTML, PHP

Хорошее владение Adobe Photoshop (более 4х лет), CorelDraw ,Ilustrator, Flash

Создание сайтов CMS системах WordPress, Joomla, OpenCart

Знание основ SEO продвижения (изучаю в данный момент)

С удовольствие буду изучать всё, что понадобится для выполнения поставленных задач!