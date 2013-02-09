Контент-менеджер, администратор сайта, копирайтер
Написание статей, рекламных текстов, рерайт уникальностью 98-100%
Модерирование форумов и коментариев
Написание обзоров, пресс-релизов
Написание контента для сайта
Знание CSS, HTML, PHP
Хорошее владение Adobe Photoshop (более 4х лет), CorelDraw ,Ilustrator, Flash
Создание сайтов CMS системах WordPress, Joomla, OpenCart
Знание основ SEO продвижения (изучаю в данный момент)
С удовольствие буду изучать всё, что понадобится для выполнения поставленных задач!
Интернет-магазины
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#1292
Системы управления (CMS)
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#1317
Наполнение сайтов
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#1825
HTML-верстка
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#4683