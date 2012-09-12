Доброго времени суток, уважаемые! Благодарю, что заглянули.
Зовут меня Игорь Анатольевич.
Почему я здесь?
Свою первую статью я написал ещё в прошлом веке – в 1971году. Сочинение в первом классе. :). Первую статью в школьную стенгазету в 1977г. Так что, опыт имеется. Да и, получается.
Теперь вот решил попробовать через Интернет помочь другим с написанием.
О себе.
Широкий кругозор и эрудированность. Высокая грамотность. Гармонично развитая личность. Женщины нравятся больше, чем мужчины.
Образования три.
1. высшее техническое(системы управления космических аппаратов. Просьба название не сокращать).
2. дополнительное медицинское. Диетолог-нутрициолог. Эксперт по механизмам здоровья.
3. самообразование. То, что нужно в жизни.
При написании статей чужие не копирую. Однако, буквы (33), цифры (10) и знаки препинания использую те же самые.
Главное – не креативность и эксклюзив. Главное – эффективность текстов для бизнеса.
На земле(в офф-лайне, Ижевск, Тольятти) различными маркетинговыми методами и способами помогаю бизнесменам продвигать их бизнес и увеличивать прибыль.
Уважаемые заказчики-владельцы бизнеса!
Статьи для SEO-оптимизации с «уникальным» текстом и продающие статьи, которые увеличат Ваш сбыт и прибыль, – это разные заказы! И они дают разный экономический эффект!
Определитесь, ЧТО Вам важнее…
Основная специализация – продающие тексты и объявления, которые увеличат Вашу прибыль. Природные технологии и механизмы здоровья. Многоуровневый маркетинг (знаю изнутри).
Дополнительная информация.
Личный сайт: www.diavip.wellnet.me;
Сотрудничество: http://luxury2.ru/users/igor-anatolevich , www.u-anisy.narod.ru
Немножко на Ю-Тубе: http://www.youtube.com/user/dugisha1
С уважением, Игорь Анатольевич.