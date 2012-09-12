Дорогу осилит идущий

Доброго времени суток, уважаемые! Благодарю, что заглянули.

Зовут меня Игорь Анатольевич.

Почему я здесь?

Свою первую статью я написал ещё в прошлом веке – в 1971году. Сочинение в первом классе. :). Первую статью в школьную стенгазету в 1977г. Так что, опыт имеется. Да и, получается.

Теперь вот решил попробовать через Интернет помочь другим с написанием.

О себе.

Широкий кругозор и эрудированность. Высокая грамотность. Гармонично развитая личность. Женщины нравятся больше, чем мужчины.

Образования три.

1. высшее техническое(системы управления космических аппаратов. Просьба название не сокращать).

2. дополнительное медицинское. Диетолог-нутрициолог. Эксперт по механизмам здоровья.

3. самообразование. То, что нужно в жизни.

При написании статей чужие не копирую. Однако, буквы (33), цифры (10) и знаки препинания использую те же самые.

Главное – не креативность и эксклюзив. Главное – эффективность текстов для бизнеса.

На земле(в офф-лайне, Ижевск, Тольятти) различными маркетинговыми методами и способами помогаю бизнесменам продвигать их бизнес и увеличивать прибыль.

Уважаемые заказчики-владельцы бизнеса!

Статьи для SEO-оптимизации с «уникальным» текстом и продающие статьи, которые увеличат Ваш сбыт и прибыль, – это разные заказы! И они дают разный экономический эффект!

Определитесь, ЧТО Вам важнее…

Основная специализация – продающие тексты и объявления, которые увеличат Вашу прибыль. Природные технологии и механизмы здоровья. Многоуровневый маркетинг (знаю изнутри).

Дополнительная информация.

Личный сайт: www.diavip.wellnet.me;

Сотрудничество: http://luxury2.ru/users/igor-anatolevich , www.u-anisy.narod.ru

Немножко на Ю-Тубе: http://www.youtube.com/user/dugisha1

С уважением, Игорь Анатольевич.