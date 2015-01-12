dorohin-igor

Электроные системы любой сложности

Занимаюсь разработкой электронных систем более 20 лет. Имею большой опыт в разработке источников питания, усилителей различного назначения, систем сбора аналоговых данных с большим количеством разнообразных датчиков, сложных цифровых систем, устройств цифровой обработки сигналов, построенных на основе FPGA, CPLD, DSP, с различными стандартными интерфейсами передачи данных по проводам, оптоволокну и радиоканалу, разработке сложных печатных плат и подготовке конструкторской документации по ЕСКД, программировании встроенных систем на языках асемблер, С, VHDL, Verilog.