dorojkina

Наталья Дорожкина dorojkina

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
vastudio
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Наполнение флеш-сайта информацией
Спасибо, хороший заказчик!
Вадиму нужно было переделать флеш-шаблон, но вместе с тем показать и нам, как это делается. То есть он выступал в роли не только программиста, но и учителя) Терпеливо, конструктивно, последовательно и без каких либо проблемм у него получилось всё это сделать на отлично) Спасибо огромное!!!
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dolg_andrey
Андрей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Доделать программирование сайта на Джумла
отзыв
С Андреем мы работали впервые! Нужно было сделать программирование сайта parad-is.ru До него программированием сайта занимались 3 программиса, каждый, потратив месяц отказывался от проекта, ссылаясь на невероятную сложность и невозможность сделать то или другое. В общем, Андрею пришлось начинать с нуля. Не скажу, что работа была легкой и простой, что по взмаху волшебной палочки сайт получился, но, все сложности были решены,невозможности - осуществлены, трудности преодолены. Сайт сделан! закончен именно Андреем! Только он смог довести работу до конца, причем так, что мы довольны результатом, с удовлетворением и радостью смотрим на проделанную работу! Всё сделано, как надо, всё работает хорошо! Я считаю, это самое ценное качество, когда человек готов сделать не только простенькое, быстренько, получить деньги и убежать, а преодолев трудности, добиться результата, довести до конца! Среди фрилансеров - такими качествами обладают совсем не многие! Кто работает с фрилансерами -тот хорошо это знает) В общем большое спасибо Андрею за добросовестную и сложную, выполненную хорошо работу! На деле увидели, он -лучше многих!)))
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