Есть сайт интернет аптеки neboley.ru/ Нужен новый дизайн, более яркий, современный , концептуальный, эмоционально-наполненный и функциональный..
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Сайт Эвент-услуг. http://parad-is.ru/ Если вы заглянете на сайт, то сможете оценить объем недоработок. каждый этап оплачивается отдельно. объем работ, сроки, общий бюджет - обговаривается. ПРОЕКТ СРОЧНЫЙ!!!Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
На сайте parad-is.ru/ необходимо сделать следующее: 1. на карусель прикрепить внутренние страницы (механизм готов, просто вставить), их 17. 2. на этих внутренних страницах карусели по краям текстового контента фотки – которые должны при наведении(а не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Запрограммировать сайт эвента, типичные функции... из необычного- карусель из фото- ссылок на внутренние страницы.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно за короткий срок наполнить шаблонный готовый флеш-сайт нашей информацией- текстами и фото... Тексты сочинять не надо, фотки мы сами найдем, гнадо просто в определенной программе их туда вставить! Бюджет предлагаете вы.Сроки-тоже.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Срок выполнения - до 6 дней, первый набросок главной желательно увидеть через день-два. Техническое задание и логотип в приложенных файлах. Предлагайте срок и цену (укажите размер предоплаты).Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Срок выполения - до 6 дней, первый набросок главной желательно увидеть через день-два. Техническое задание и логотип в приложенном файле. Предлагайте срок и цену.Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт13 лет назад