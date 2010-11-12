Вадиму нужно было переделать флеш-шаблон, но вместе с тем показать и нам, как это делается. То есть он выступал в роли не только программиста, но и учителя) Терпеливо, конструктивно, последовательно и без каких либо проблемм у него получилось всё это сделать на отлично) Спасибо огромное!!!