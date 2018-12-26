doroshenkotori

Диктор, озвучка

Диктор, дубляж, озвучка, запись вокала. Профессионально занималась вокалом с детства на протяжении 10 лет. Голос поставленный, четкая дикция, английский на уровне intermediate, отличное произношение без акцента. Возможна работа с другими языками. Гарантирую честное сотрудничество, ответственное, качественное и своевременное выполнение заказа.