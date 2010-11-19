dotf

Артём Савенок dotf

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Dot.F Technologies

Компания Dot.F основана в 2009 году в городе Киеве.

Основными видами деятельности компании является разработка программного обеспечения для интернета, таких как интернет-ресурсы, корпоративные системы, а также предоставление комплекса сопровождающих услуг.

Портфолио
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#2193
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 2 дней
#2872
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#4402
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#5118
HTML-верстка
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#6482