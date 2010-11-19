Dot.F Technologies
Компания Dot.F основана в 2009 году в городе Киеве.
Основными видами деятельности компании является разработка программного обеспечения для интернета, таких как интернет-ресурсы, корпоративные системы, а также предоставление комплекса сопровождающих услуг.
Портфолио
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#2193
Системы управления (CMS)
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от $200
от 2 дней
#2872
Сайты «под ключ»
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от $200
от 3 дней
#4402
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#5118
HTML-верстка
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#6482