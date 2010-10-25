dotignore

Вова Сидоров dotignore

 
47 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Инитиресует закажчик из киева чтобы можно было встретитса обсудить моменты по сайтайту,

доро не возьму за работу тк меня интиресует опыт писания сайта,

практика ПХП5 МуСКЛ5 фотошоп

координаты [email protected]

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