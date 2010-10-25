Инитиресует закажчик из киева чтобы можно было встретитса обсудить моменты по сайтайту,
доро не возьму за работу тк меня интиресует опыт писания сайта,
практика ПХП5 МуСКЛ5 фотошоп
координаты [email protected]
Портфолио
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