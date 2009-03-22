double_head

Привет!

Пожимаем руку любым направлениям копирайтинга (новаторским, контркультурным, свободным и проблемным - приоритетно). Убеждены, что слог бывает разного вкуса, поэтому - учимся у мэтров не только готовить по-разному, но и уникально сервировать. С улыбкой преподносим писательское блюдо под аплодисменты читателей.

Недолго грезим вопросом - а потом - влюбляем его в решение через наше воздушно-актантовое идиллическое перо.

Ценим свои работы, однако, - если мы заинтересованы - первый тестовый образец - бесплатно. Мы уверены, что это понравится всем, - нам, Вам и - в особенности - читателю.

Рассмотрим сигнальный заказ и подарим Вам его исполнение. А затем - вместе насладимся вкусом и продолжим сотрудничество.

Цены на дальнейшие статьи:

- 7 WMZ за 1000 зн.

Рерайт нам не интересен. Ценим уникальность на уровне самооценки.

С удовольствием ждем предложений

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